查帕卡風球｜升兩級至強烈熱帶風暴　天文台列改掛8號風球兩條件

撰文：陳淑霞
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熱帶低氣壓今早（19日）10時增強為熱帶風暴，並命名為「查帕卡」，天文台下午4時10分改發三號強風信號，並於晚上8時再將其升為強烈熱帶風暴，10小時內連升兩級。
天文台晚上近7時更新風球消息，指查帕卡會在今明兩日靠近珠江口以西一帶，為該區帶來狂風驟雨及雷暴，晚間需要改發八號烈風或暴風信號機會不大，預料三號強風信號會在晚間維持一段時間。天文台又指，與查帕卡相關的烈風範圍相對較細，除非查帕卡顯著增強或採取較接近香港的路徑，否則本港普遍吹烈風機會不大。天文台發布此消息時，查帕卡仍是熱帶風暴。

▼7月19日　熱帶風暴查帕卡吹襲下石澳仍有市民暢泳▼

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晚上7時：改發8號風球機會不大

天文台在晚上7時表示，與查帕卡相關的烈風範圍相對較細，除非查帕卡顯著增強或採取較接近香港的路徑，否則本港普遍吹烈風機會不大，晚間需要改發八號烈風或暴風信號機會不大，預料三號強風信號會在晚間維持一段時間，呼籲市民明早(20日 ) 外出前請留意最新天氣報告。

在下午7時，熱帶風暴查帕卡集結在香港之西南約190公里，預料緩慢向偏北方向移動，逐漸靠近珠江口以西一帶 。與查帕卡相關的雨帶會在今晚及明日間中為本港帶來大驟雨及狂風 。

不過天文台稱，查帕卡的路徑及強度變化仍存在變數，天文台會密切監測其動向和發展。

本港天文台則預測明日有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴，海有大浪及湧浪，普遍吹清勁至強風程度（5至6級）東至東南風，高地間中達烈風（8級），即已達8號風球的風力。

天文台預料，明日（20日）有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴。（天文台網頁截圖）

晚上８時：增強為強烈熱帶風暴

天文台晚上８時表示，熱帶風暴查帕卡已增強為強烈熱帶風暴。在晚上8時查帕卡集結在香港之西南約190公里，預料向偏北方向緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

▼美國全球預報系統GFS預測▼

澳門方面，地球物理暨氣象局下午2時半也掛3號風球，及至5時半發預警。當局預料，在明日（20日）凌晨至早上改掛8號風球的可能性為「中至高」。

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