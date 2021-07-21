「煙花」周五升級超強颱風逼台　天文台料下沉氣流致港酷熱有煙霞

熱帶氣旋「查帕卡」已減弱成熱帶低氣壓，並逐漸遠離香港。另一熱帶氣旋「煙花」正日漸增強，按天文台預測移動路徑，周五（23日）將最接近台灣，並升級成超級颱風。

「煙花」雖遠離香港，但本港仍受「煙花」外圍下沉氣流影響。天文台預料，本港周末天氣酷熱及有煙霞，市區最高氣溫升至攝氏34度，上水及打鼓嶺更有機會升溫至36度，迎來熱辣辣假期。



7月21日下午4時47分，在啟德向東方向可見出現一道彩虹。（Ho Tsz Ching Rita攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS）

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查帕卡逐漸減弱 強度遞減周五變低壓區

在下午四時，熱帶低氣壓「查帕卡」集結在湛江之東北偏北約100公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過廣東西部，並逐漸減弱，令廣東地區未來一兩日天色好轉。根據天文台預測路徑，「查帕卡」登陸後會再出海，但強度進一步遞減，周五已變成低壓區。

至於集結在台北以東約580公里的颱風「煙花」，天文台預料，將會向西或西南偏西緩慢移動，移向台灣以東海域，並逐漸增強，料明日（22日）「大暑」將升級成強颱風，翌日進一步升級成超強颱風，隨後移向中國東部沿岸，強度也隨之遞減。

周末熱辣辣 市區高見34度

「煙花」在本港800公里範圍外掠過，本港風力預測未見明顯增強，反之受其外圍下沉氣流影響，本港周五起大致天晴，日間酷熱及有煙霞，市區最高氣溫達34度，稍後有幾陣驟雨及雷暴，酷熱天氣料持續至下周日（25日），但亦有幾陣驟雨。

天文台預料，一股西南氣流會在下周初至中期，為華南沿岸帶來驟雨，本港下周一（26日）起短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及雷暴，市區最高氣溫稍回落至32度，陰晴不定的天氣料持續至月底。

（天文台網站截圖）

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