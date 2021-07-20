查帕卡風球｜18小時連升三級　梁榮武拆解「回馬風」後勁不繼原因

今日（20日）本港各區亦有滂沱大雨，但隨颱風「查帕卡」逐漸遠離香港並減弱，天文台於下午1時20分改發一號戒備信號。查帕卡早前增強速度快速，於昨日（19日）早上8時增強為熱帶風暴後，至今日凌晨2時升級颱風，即18小時內連升三級。

然而天文台預料，查帕卡周四（22日）將呈「C」字型轉向，並掠過海南島折返南海，其後將減弱為低壓區。「回馬風」兜圈再闖南海後，卻無力再「發惡」。天文台前助理台長梁榮武解釋，查帕卡後勁不繼原因，主要是再「下海」後仍接近陸地，「熱帶氣旋登陸咗就自然減弱」，並非因與強烈熱帶風暴「煙花」形成藤原效應而被合併。



▼7月20日，天文台改發一號戒備信號▼



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天文台表示，在下午2時，颱風查帕卡集結在香港之西南偏西約200公里，預料向西北或西北偏北緩慢移動，逐漸靠近廣東西部沿岸；而與查帕卡相關的雨帶仍會在今日為本港帶來大驟雨及狂風。

日前查帕卡18小時內連升三級，由熱帶低氣壓升級至颱風。梁榮武指出，熱帶氣旋增強原因眾多，包括海水溫度較熱、垂直風切變較弱；以及高空出現輻散，如「抽氣扇」將熱帶氣旋的氣流抽上頂部，增強上升氣流。另外，熱帶氣旋「埋岸」時，亦會有增強跡象，惟不會持續長時間。

天文台預料，一股西南氣流會在下周初為華南沿岸帶來驟雨。（天文台網頁截圖）

按照現時預測路徑，查帕卡會在今日較後時間登陸，逐漸遠離香港並減弱。天文台路徑圖則顯示，查帕卡明日（21日）登陸陽江市一帶後，將減弱為強烈熱帶風暴。周五（23日）再減弱為熱帶低氣壓，預測路徑呈「C」字型轉向往海南島，並折返南海，惟料其後進一步減弱為低壓區。

連日闖陸地再出南海難增強 料非藤原效應影響

為何查帕卡再闖南海後會後勁不繼？梁榮武解釋，熱帶氣旋登陸後會弱減，即使再出海，亦要條件適合才會增強。而查帕卡連續數日亦在陸地，「周圍都係陸地，好難會再加強」。

梁又強調，由於台灣以東海域的強烈熱帶風暴「煙花」暫時不強，而周六（24日）登陸浙閩沿海時，查帕卡位於海南島對出，兩者距離甚遠，故估計查帕卡並不是因藤原效應而被合併。