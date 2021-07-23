受颱風「煙花」外圍下沉氣流影響，本港天氣酷熱，今日（23日）市區高見攝氏34度，在正午12時，大美督已升溫至36.2度。但是，高溫觸發的驟雨及雷暴，本港周六及周日（24及25日）天氣酷熱，亦有幾陣驟雨，稍後局部地區更有狂風雷暴，迎來陰晴不定的周末。

一股西南氣流會在下周中至後期為華南沿岸帶來驟雨，天文台料本月尾聲，本港將暫別陽光，迎來多雲有雨天氣，天陰陰的日子料持續至八月首天。



▼7月19日 本港大風大雨▼



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在今日正午12時，颱風「煙花」集結在台北以東約370公里，預料向西北偏北移動，時速約12公里，橫過台灣以東海域，大致移向華東沿岸。天文台料「煙花」最快在明日升級成強颱風，中心附近持續最高風速增強至每小時155公里，登陸後才逐漸減弱。

至於熱帶低氣壓「查帕卡」，現時集結在河內以東約190公里，預料向西南偏南移動，時速約10公里，橫過北部灣，大致移向海南島西部沿岸，隨後的路徑及強度仍存在變數。

煙花會在今日靠近台灣，隨後移向華東沿岸；而查帕卡會在今明兩日橫過北部灣，大致移向海南島西部沿岸。（天文台網站截圖）

高溫觸發周末有狂風雷暴

雖然「煙花」未有進一步逼近本港800公里範圍，惟本港受其外圍下沉氣流影響，天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響廣東地區。天文台預測，本港明天日間酷熱，市區最高氣溫達34度，而參考自動分區天氣預報，料打鼓嶺在中午時分或升溫至38度。

但是，天文台預測，周末有幾陣驟雨，稍後局部地區有狂風雷暴，市民外出時最好常備雨傘。

參考自動分區天氣預報，明日（24日）打鼓嶺在中午時分或升溫至38度。（天文台網站截圖）

七月底天陰陰

天文台9天天氣預報亦顯示，本周下周初仍部分時間有陽光，下周二（27日）再現酷熱天氣，市區高見33度。但其後一股西南氣流，會在下周中至後期，為華南沿岸帶來驟雨，本港下周五（30日）起轉為大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫稍降至介乎28至31度。

（天文台網站截圖）

▼7月19日 熱帶風暴查帕卡吹襲下石澳仍有市民暢泳▼

