受颱風「煙花」外圍下沉氣流影響，本港天氣酷熱，今日（23日）市區高見攝氏34度，在正午12時，大美督已升溫至36.2度。但是，高溫觸發的驟雨及雷暴，本港周六及周日（24及25日）天氣酷熱，亦有幾陣驟雨，稍後局部地區更有狂風雷暴，迎來陰晴不定的周末。
一股西南氣流會在下周中至後期為華南沿岸帶來驟雨，天文台料本月尾聲，本港將暫別陽光，迎來多雲有雨天氣，天陰陰的日子料持續至八月首天。
▼7月19日 本港大風大雨▼
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在今日正午12時，颱風「煙花」集結在台北以東約370公里，預料向西北偏北移動，時速約12公里，橫過台灣以東海域，大致移向華東沿岸。天文台料「煙花」最快在明日升級成強颱風，中心附近持續最高風速增強至每小時155公里，登陸後才逐漸減弱。
至於熱帶低氣壓「查帕卡」，現時集結在河內以東約190公里，預料向西南偏南移動，時速約10公里，橫過北部灣，大致移向海南島西部沿岸，隨後的路徑及強度仍存在變數。
高溫觸發周末有狂風雷暴
雖然「煙花」未有進一步逼近本港800公里範圍，惟本港受其外圍下沉氣流影響，天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響廣東地區。天文台預測，本港明天日間酷熱，市區最高氣溫達34度，而參考自動分區天氣預報，料打鼓嶺在中午時分或升溫至38度。
但是，天文台預測，周末有幾陣驟雨，稍後局部地區有狂風雷暴，市民外出時最好常備雨傘。
七月底天陰陰
天文台9天天氣預報亦顯示，本周下周初仍部分時間有陽光，下周二（27日）再現酷熱天氣，市區高見33度。但其後一股西南氣流，會在下周中至後期，為華南沿岸帶來驟雨，本港下周五（30日）起轉為大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫稍降至介乎28至31度。
▼7月19日 熱帶風暴查帕卡吹襲下石澳仍有市民暢泳▼
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天文台預測連續三日高達35度 地盤工人：着衫同唔着衫都冇分別天文台：昨已盡早發黑雨警告 紅雨和黑雨變化快 太早發或變虛報天文台推出熱帶氣旋電子書 可比較不同強颱風加話你知防風貼士天氣預報今起增顯著降雨概率預報 天文台下季推局部地區大雨提示