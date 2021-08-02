雷州半島低壓區料「升呢」　天文台今晚至明早考慮掛一號風球

香港今日重見陽光，但天文台預測，現時位於雷州半島附近的低壓區會向東緩慢移動，未來兩三日有可能發展為熱帶氣旋，橫過廣東沿岸海域，但其路徑及發展存在變數。天文台料，與其相關的大雨及雷暴會在本周中後期影響華南沿岸及南海北部。天文台下午更新特別天氣提示，指會視乎該低壓區發展及動向，在今晚至明早考慮發出一號戒備信號。澳門氣象局則指，將於短時間內發出一號風球。



根據天文台九天天氣預測，本港周四（5日）、五（6日）離岸風力間中6級，即已達3號風球的風力。至於歐美預報系統則料，該低壓區周三（4日）至周四掠過本港，並大致向日本及韓國一帶移動。



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香港天文台下午5時20分更新的特別天氣提示指，預料位於雷州半島以東的低壓區會逐漸增強，並緩慢向東移動，在未來兩三日橫過廣東沿岸海域，本周中期最接近珠江口，但其路徑及發展存在變數。受其影響，本港沿岸地區星期三至星期五間中有驟雨及狂風雷暴。天文台會視乎該低壓區的發展及動向，在今晚至明早考慮發出一號戒備信號。

澳門氣象局短時間內將發一號風球

澳門氣象局下午5時20分亦更新資訊，指廣東西部沿岸的低壓區已發展為熱帶低氣壓，該局將於短時間內發出一號風球。預料該熱帶低氣壓未來兩三日將横過南海北部，為廣東沿岸帶來不穩定天氣，期間澳門間中有大驟雨及雷暴。

天文台表示，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。此外，位於雷州半島附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。預料今日（2日）大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴；下午短暫時間有陽光及炎熱。吹輕微至和緩偏西風。展望明日驟雨增多，周三（4日）、四（5日）間中有驟雨及風勢較大。

天文台又料，現時位於雷州半島附近的低壓區會向東緩慢移動，未來兩三日有可能發展為熱帶氣旋，橫過廣東沿岸海域。而明日（3日）起則料落足9日雨，周四及周五更多雲，有驟雨及雷暴，雨勢有時較大。

天文台指現時位於雷州半島附近的低壓區預料會向東緩慢移動，未來兩三日有可能發展成熱帶氣旋，橫過廣東沿岸海域。（天文台圖片）

▼ECMWF預測▼



▼GFS預測▼



天文台又預測周四、五離岸間中達6級風，根據蒲福氏風級表，即平均風速達每小時41至51公里，已為三號風球的風力。而氣溫方面，兩日亦料稍降至介乎27至30度。至下周日（8日）及下周一（9日）則料可短暫重見陽光，但亦會有有幾陣驟雨；氣溫回升至介乎28至32度。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該低壓區於周三最接近本港，並在本港對出海面掠過；其後穿過台灣海峽向韓國一帶移動。然而ECMWF料風力不強，周三最接近本港時海平面中心氣壓為990 hPa，僅達熱帶風暴程度。

美國全球預報系統（GFS）同樣料周三最接近本港，其後大致向日本一帶移動。周三海平面中心氣壓為994 hPa，同樣為熱帶風暴程度。

根據天文台九天天氣預測，本港周四（5日）、五（6日）離岸風力間中6級，即已達3號風球的風力。（天文台網頁截圖）

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