查帕卡風球｜C字型轉彎將減弱　天文台料「煙花」影響周五達34度

受熱帶氣旋「查帕卡」影響，本港今日（20日）繼續橫風橫雨。天文台預測，查帕卡會在未來一兩日橫過廣東西部沿岸，並為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。天文台料查帕卡周四（22日）將呈「C」字型轉向，掠過海南島再次進入南海。惟根據最新預測，再闖南海後，料將減弱為低壓區。



同時，熱帶氣旋「煙花」將會靠近台灣，並繼續增強，隨後移向中國東南沿岸。受煙花外圍下沉氣流影響，接近周末廣東天氣酷熱。天文台預料，周五（23日）日間酷熱及有煙霞，市區氣溫高見攝氏34度，上水更達36度。



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截至今日下午12時半，三號強風信號及黃色暴雨警告信號生效。在下午1時，颱風查帕卡集結在香港之西南偏西約210公里，中心附近最高持續風速達每小時120公里，預料向西北或西北偏北緩慢移動，逐漸靠近廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，查帕卡會在今日較後時間登陸，逐漸遠離香港並減弱。天文台路徑圖則預測，查帕卡明日（21日）登陸陽江市後，將減弱為強烈熱帶風暴，周五（23日）再減弱為熱帶低氣壓，預測路徑呈「C」字型，轉向往海南島，再次進入南海。

天文台指，與查帕卡相關的雨帶，會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風，市民仍需保持警惕。本港預料吹清勁至強風程度東至東南風，風勢逐漸緩和，海有大浪及湧浪；其後多雲，有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴。

展望明日本港大致多雲，間中有驟雨、狂風及雷暴，初時雨勢頗大。受熱帶氣旋「煙花」影響，周五本港部分時間有陽光，有幾陣驟雨；日間酷熱及有煙霞，稍後局部地區有雷暴。氣溫則介乎28至34度，上水更高見36度。天文台預料，一股西南氣流會在下周初為華南沿岸帶來驟雨。

天文台預料，一股西南氣流會在下周初為華南沿岸帶來驟雨。（天文台網頁截圖）

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▼美國全球預報系統GFS預測▼

