立秋多區氣溫達33度　天文台料下午驟雨　北區及大埔區雨勢特別大

今日（7日）為「立秋」，天氣持續炎熱潮濕。天文台在下午約1時，元朗、沙田、黃大仙等多區，錄得最高氣溫達攝氏33度，而大美督更高達34.4度。

天文台預料，本港今日下午及夜晚大致多雲，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴。展望未來兩、三日間中有驟雨，短暫時間有陽光。天文台於下午1時40分，發出局部地區特別大雨提示，指新界北區及大埔區的雨勢特別大。



天文台指，今日下午1時氣溫約為攝氏31度，紫外線指數為4，相對濕度為78%。全港最熱地區是大美督，氣溫高見34.4度；而元朗、沙田、打鼓嶺、西貢、黃大仙及跑馬地等多區亦達33度。天文台提醒，天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

天文台於下午1時40分，發出局部地區特別大雨提示，指新界北區及大埔區的雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，更有可能出現嚴重水浸。

全港最熱地區是大美督，氣溫高見34.4度；而元朗、沙田、打鼓嶺、西貢、黃大仙及跑馬地等多區亦達33度。（天文台網站截圖）

一股西南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，本港地區下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩西至西南風。展望未來兩三日間中有驟雨，短暫時間有陽光。下周五（13日）和下周六（14日）大致天晴，氣溫見高33度。

（天文台網站截圖）

▼8月6日 紅雨凌晨襲港 北區多處水浸▼



+ 20

「盧碧」已減弱為熱帶低氣壓

至於東亞及西北太平洋地區，出現三個熱帶氣旋同時出現情況。不過熱帶風暴「盧碧」已減弱為熱帶低氣壓。天文台指，在正午12時，盧碧集結在台北以西約70公里，預料初時向東緩慢移動，稍後轉向東北方向，時速約25公里，移入東海。

同時，熱帶風暴「銀河」集結在東京之西南偏南約610公里，預料向東北移動，時速約25公里，橫過日本以南海域。