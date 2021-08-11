英仙座流星雨周四上演　天文台料有驟雨或礙觀賞　下周末終見晴天

英仙座流星雨明晚（12日）上演，最佳觀賞時段為晚上約10時至翌日凌晨約5時，高峰期每小時有機會看到約20至30顆流星。天文台料明日早上局部地區有雷暴，部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨，能否欣賞這場流星雨仍存變數。

高空擾動會在周末期間影響南海北部，天文台預料周六（14日）初時局部地區有雷暴，多雲及間中有驟雨，迎來天陰陰的周末。隨著高空反氣旋增強，本港下周天色好轉，下周五（20日）更有望暫別雨天，大致天晴及日間酷熱，市區最高氣溫或升至33度。



▼過去流星雨情況▼



+ 4

天氣熱辣辣，一股西南氣流為本港帶來炎熱又有驟雨天氣，下午部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。上水曾升溫至攝氏34度，另有7區氣溫高見33度。

一股西南氣流會在未來一兩日為華南沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣，天文台預測明日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。香港太空館日前預告，明晚約10時至翌日凌晨約5時是英仙座流星雨最佳觀賞時段，如當日天氣情況良好，市民在視野廣闊而且光害影響輕微的地區，如西貢郊區和大嶼山南部，在高峰期間每小時有機會看到約20至30顆流星。但按目前天氣預測，能否欣賞這場流星雨仍存變數。

下周後期天氣酷熱 高見33度

天文台預料，高空擾動會在周末期間影響南海北部，本港周六初時局部地區有雷暴，大致多雲及間中有驟雨，下午短暫時間有陽光，市區最高氣溫稍降至31度，翌日仍然初時局部地區有雷暴。

隨著高空反氣旋增強，天文台預測下周初至中期華南地區天色好轉，驟雨減少，本港下周多日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，至下周四（19日）天氣開始酷熱，市區高見33度，翌日更暫別雨天，迎來晴天。

▼7月中 酷熱天氣下市民如常外出運動▼

