今個月將有英仙座流星雨上演，是今年觀測條件最理想的流星雨之一，本地最佳觀賞時段為下周四（12日）晚上約10時至翌日凌晨約5時，高峰期預計是下周五凌晨3時至6時，流星雨的天頂每小時出現率可達到100，加上不受月光影響，觀測條件極佳。

天文台預測，下周四本港將有幾陣驟雨，翌日大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨，或有利市民觀賞這場流星雨。

香港太空館將於當晚10時起直播流星雨現象，並由館長們即時講解流星雨背後的天文知識和各種觀測方法。



英仙座流星雨的輻射點會在8月12日晚上10時從東北方升起，隨著輻射點位置升高，流星的數量亦會隨之增加，觀測人士可把握當晚10時至翌日黎明前觀測，最佳觀賞時間為下周五凌晨4時至5時。（香港太空館圖片）

▼過去流星雨情況▼



+ 4

高峰期每小時20至30顆流星

當流星雨發生時，流星像是從星空中某一點（稱為輻射點）向外散射而出。英仙座流星雨的輻射點，會在8月12日晚上約10時，從東北方升起。隨輻射點慢慢升高，流星的數量亦隨之增加。如當日天氣情況良好，市民在視野廣闊而且光害影響輕微的地區，如西貢郊區和大嶼山南部，在高峰期間每小時有機會看到約20至30顆流星。

香港太空館將於當晚10時起，在網上直播是次流星雨現象，並由館長們即時講解流星雨背後的天文知識和各種觀測方法。

8.12晚上演的英仙座流星雨，是今年觀測條件最理想的流星雨之一。（天文匯）

英仙座流星雨的流星，來自其母體彗星109P/斯威夫特－塔特爾。彗星在太陽系穿梭時，會留下大量碎片，當地球在太空中經過碎片群時，大量碎片一同落入地球的大氣層，形成流星雨。

由於這些碎片源頭相同，所有流星都會從同一位置輻射而出，故稱該位置為輻射點，而當輻射點位於英仙座時，這流星雨便會稱為英仙座流星雨。