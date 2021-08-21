酷熱天氣警告生效　上水錄逾36度高溫　天文台料本港熱到下周二

近日本港天氣酷熱，天文台指，高空反氣旋為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，今日（21日）本港多處地區達攝氏33度或以上，上水更錄得36.4度高溫。

天文台預料，周日（22日）將大致天晴，最高氣溫達攝氏33度，酷熱天氣料將持續至下周二。下周中後期則受廣闊低壓槽影響，將會有驟雨。



天文台指，高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗及酷熱天氣，今日下午本港多處地區氣溫上升至33度或以上，而新界北部的氣溫更上升至35度。根據天文台於下午4時10分更新的分區天氣，上水錄得攝氏35.2度，石崗亦錄得攝氏33.8度；而部份市區地方包括黃大仙、九龍城、將軍澳等亦錄得約攝氏32度。

展望明日，天文台料局部地區有驟雨，日間酷熱，最高氣溫約33度，吹輕微至和緩西南風。而隨後一、兩日大致天晴，持續酷熱。根據天文台九天天氣預報，酷熱天氣將持續至下周二，料於下周三起會有驟雨，並持續至下周末。

▼酷熱天氣下市民如常外出運動▼



+ 3

熱帶風暴奧麥斯料橫過台灣以東

此外，在下午4時，熱帶風暴「奧麥斯」集結在沖繩島以南約410公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，橫過台灣以東海域。根據台灣交通部中央氣象局，奧麥斯以每小時17公里速度，向西北進行，料近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。