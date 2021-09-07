雙颱風｜康森、燦都熱帶風暴　直闖港800公里範圍　周末打得成？

周末又打風？香港天文台預測，已升級成強烈熱帶風暴的「康森」將橫過菲律賓中部，本周中至後期進入南海，料周六（11日）最接近本港，集結在約500公里範圍但沒有進一步逼近，大致移向海南島一帶。

至於位於西北太平洋的熱帶風暴，已命名為「燦都」，大致移向台灣一帶，但移動路徑由偏向台北轉為台南，天文台料下周日（12日）將以颱風強度靠近本港，在約700公里範圍掠過。

天文台預測受「康森」影響，本港周五（10日）迎來一連三日狂風雷暴，離岸風間中達6級，即風力達三號風球程度，市民外出時要留意天氣狀況了!



康森入南海後採偏西路線移動 周六最近本港

在正午12時，強烈熱帶風暴「康森」(CONSON)集結在馬尼拉之東南約380公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓中部。參考天文台預測移動路徑，「康森」今、明兩日橫過菲律賓中部，稍減弱成熱帶風暴，周四及周五橫過南海，闖進本港800公里範圍再增強成強烈熱帶風暴，料周六接近本港約500公里範圍，大致移向海南島一帶。

內地中央氣象台預測，「康森」向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近，但料其在周六已升級成颱風級別。參考歐美預測系統，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），料「康森」接近本港時強度達熱帶風暴級別，橫過海南島後稍增強至強烈熱帶風暴；而美國全球預報系統（GFS）則料「康森」在三亞市對出海面掠過，強度料達颱風程度。

▼ECMWF預測兩個熱帶氣旋移動路徑▼

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▼GFS預測兩個熱帶氣旋移動路徑▼

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「燦都」周日逼近港700公里範圍

此外，位於西北太平洋的熱帶風暴已命名為「燦都」（CHANTHU），集結在台北之東南約1840公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，大致移向台灣一帶。按天文台預測移動路徑，「燦都」明（8日）增強成強烈熱帶風暴，周五（10日）再增強成颱風，周六開始闖入本港800公里範圍，料周日移至在本港約700公里範圍。

內地中央氣象台料「燦都」逐漸移向台灣東南部一帶沿海，同樣預測接近台灣時強度達颱風級別。ECMWF預測相若，料「燦都」其後在台灣南面掠過後逐步減弱。但GFS則預測「燦都」移向台灣東面，下周中期近溫州市一帶登陸。

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周末迎來狂風雷暴

至於本港天氣，今日（7日）是二十四節氣中的「白露」，大致天晴，下午酷熱，局部地區有驟雨，料市區氣溫介乎攝氏27至32度，酷熱天氣警告現正生效。

高空反氣旋會於未來一兩日覆蓋華南，天文台預測周三及周四大致天晴及酷熱，市區高見33度，但周四稍後時間天氣轉差，局部地區有雷暴。隨「康森」逼近，本港周五迎來幾陣驟雨，稍後驟雨增多及有狂風雷暴，離岸風間中達6級，即風力達三號風球強度；至周六仍然間中有狂風驟雨及雷暴，市區氣溫亦進一步稍跌至介乎26至30度，翌日初時亦有幾陣狂風雷暴。

天文台預測，下周一（13日）有幾陣驟雨及雷暴，其後數天短暫時間有陽光，氣溫未見明顯上升，料仍有驟雨。

（天文台網站截圖）

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