科學館新展廳介紹自然現象成因　設颱風模擬室　周五起開放參觀

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-22 19:19

科學館新展廳「地球科學廳」將劃分四大展區，展出約30組互動展品、模型和場景裝置，讓參觀人士了解自然現象成因。同時，場內更設有互動模型、場景裝置和颱風模擬室，讓參觀人士體驗大自然威力。展廳周五（23日）起，開放予市民參觀，

「地球科學廳」為科學館常設展覽廳，會剖釋火山爆發、地震、海嘯和颱風等驚人自然現象的成因，並設有互動模型、場景裝置和颱風模擬室等。另外，科學館亦精選來自不同地質年代的岩石標本，在展廳中展出，包括糧船灣一帶舉世知名的六角形岩柱。

香港科學館全新「地球科學廳」明日（23日）起開放予市民參觀。（政府新聞處圖片）

所有進入科學館人士進場前，須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並須佩戴自備的口罩，至於12歲以下兒童須在成人陪同下才可進入，各公共場地將加強清潔消毒措施。

康文署又呼籲，市民在進出該署轄下場地時使用「安心出行」流動應用程式，並在進館前利用手機掃描「安心出行」二維碼；選擇登記個人資料進場的參觀人士，該署人員可能會即時根據到訪者在現場提供的聯絡電話，致電核實有關資料。由於程序需時，康文署促請參觀人士預早到達，以免延誤參觀時間。

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