超強颱風山竹水淹變電站　港燈5防線防風災致停電

撰文： 廖文謙 最後更新日期： 2021-07-12 01:03

2018年超強颱風「山竹」襲港，風暴潮造成杏花邨一帶嚴重水浸，杏花邨7個變電站悉數浸壞，造成多棟住宅大廈和商場停電。踏入今年的颱風季節，香港電燈在杏花邨和北角採取防災工程，包括設置擋水牆、水泵及監視系統，一共五防視，盼能阻擋強風帶來的禍患，並避免再出現機件故障及停電等問題。

2018年超強颱風山竹襲港，杏花邨變成澤國。（資料圖片／林若勤攝）

變電站入口擋水牆高度定海拔6米

港燈表示，「山竹」吹襲本港期間引發風暴潮，位處杏花邨的7個變電站悉數受到嚴重的水浸，影響一帶的電力供應。為防止歷史重演，港燈鎖定杏花邨沿岸北邊的160多個變電站，架設5條防線，目標能及時發現和阻止海水湧入。

位在變電站入口的擋水牆為第一道的防線。總工程建設及保養工程師（東區）梁浩偉表示，當時「山竹」所引致的水浸深度約為海拔5.4米，因此擋水牆的高度訂於海拔6米，以預防未來更大規模的水浸和天災。

若水位高於擋水牆的高度，並湧進變電站，港燈的監測人員便會利用變電站內的閉路電視，來評估水深和影響的範圍，此為第二道防線。

與此同時，變電站內的水泵亦會自動啟動，將湧進的水抽出變電站外。然而，若水泵未能及時將所有水抽出，上升的水位便會觸動警告系統，讓港燈的工程人員前往現場處理。一旦上述四個的防災設備皆無法發揮作用，系統通知中心便會因應警報系統的警示而將變電站關閉，以避免水和電相互接觸，造成進一步的機件故障。上為第三至五道防線。

工程建設及保養主管楊廣通強調，停止供電是萬不得已的做法，亦是為了保護電掣房的敏感配備及公眾的安全，但相信這五道防線已能盡力歇止颱風帶來的威脅。

北角設置無人倉 簡化搶修流程

另一方面，港燈亦在北角電燈中心設置「無人物料補給倉」，備有約100套常用的維修物資，供外勤人員在惡劣天氣下自行索取。該倉引入了無線射頻辨識（RFID）技術，使港燈成為香港首間以此技術作倉庫管理的公用事業機構，所需的研發成本約為30萬港元。

集團物流供應主管蘇顯倫指，只要維修人員將印有無線射頻標籤的零件放在出貨結算區內，系統便能自動偵測到零件的資料，維修人員也隨即可以將物資帶走，過程毋須人手操作。據現場所見，整個過程需時只是約數秒。

蘇表示，這種方式能簡化外勤人員索取物資的程序，使他們能更快到達受颱風影響的現場作緊急搶修。他補充，這個無人倉現時的使用率為70%，並正在進行擴建工程，希望能擺放更多不同種類的器材以供人員使用。