雙颱風｜康森、燦都左右夾擊逼近　天文台料連日熱爆　多區達34度

雙旋相繼逼近，強烈熱帶風暴「康森」今早（9日）已進入南海中部，並在未來一兩日橫過南海，於香港以南至西南約600公里外掠過，大致移向海南島一帶。至於超強颱風「燦都」中心附近最高持續風速達每小時220公里，最快周六（11日）進入本港800公里範圍，最新預測將吹襲台灣，移動路線稍偏離本港。

天文台預測，「燦都」下沉氣流令本港連日熱辣辣，周末市區高見攝氏34度，高溫亦觸發驟雨及雷暴，令本港稍後局部地區有驟雨及狂風雷暴，海面有湧浪，計劃戶外活動的市民記得留意天氣狀況了！



▼9月8日，酷熱天氣警告生效▼



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在正午12時，強烈熱帶風暴「康森」集結在西沙之東南偏東約510公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部。按天文台預測，「康森」會在未來一兩日橫過南海，於香港以南至西南約600公里外掠過，大致移向海南島一帶，其後減弱成熱帶風暴。天文台表示，「康森」未來兩三天的路徑離香港較遠，其對本港風力的影響較之前預期低。需要發出一號戒備信號的機會較低。

澳門地球物理暨氣象局表示，「康森」今日稍後將進入澳門800公里範圍，下午將發出一號風球。

至於內地中央氣象台亦預計，「康森」會向西移動，強度逐漸加強，最高可達強熱帶風暴或颱風級別，並於周六逐漸轉向西北方向移動，下周一（13日）經過海南島南部近海海面，向越南北部沿海靠近。

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超強颱風「燦都」周六殺入港800公里

至於超強颱風「燦都」，在正午12時集結在高雄之東南約1,090公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，中心附近最高持續風速達每小時220公里，大致移向台灣及呂宋海峽一帶，隨後有可能進入南海東北部。

按本港天文台預測，「燦都」周六將維持超強颱風級別，殺入本港800公里範圍，料將在台灣登陸，減弱成強颱風，其後移向浙江省溫嶺市一帶，較早前預測路線稍偏離本港，但熱帶氣旋路徑概率預報仍預計，燦都仍有10%至20%機會襲港。

內地中央氣象台預測，燦都強度變化不大或略有減弱，靠近台灣南部後轉向偏北方向移動，穿過台灣海峽或擦過閩浙沿海進入東海南部海面，也可能擦過台灣島東部沿海向北移動。而歐美預測系統亦預測，燦都吹襲台灣一帶後，向溫州及上海方向移近，其中歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預料，燦都下周後期再移向日本鹿兒島，屆時或達強颱風程度。

▼ECMWF預測兩個熱帶氣旋移動路徑▼



▼GFS預測兩個熱帶氣旋移動路徑▼



燦都下沉氣流令本港「熱爆」 明日天氣轉差

酷熱天氣警告現正生效，未到正午12時，大美督已升溫至35度，而元朗公園、滘西洲、跑馬地亦達34度。天文台預料，本港今日大致天晴，下午酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴，吹輕微至和緩東至東北風。

天文台表示，受燦都下沉氣流影響，預料未來兩、三日廣東天氣酷熱，高溫亦會觸發驟雨及雷暴。本港明日天氣明顯轉差，有幾陣狂風驟雨及雷暴，離岸風間中達6級，海面有湧浪。至本周末則迎來酷熱天氣，市區最高氣溫達34度，僅吹微風，但稍後局部地區有驟雨及狂風雷暴，海面有湧浪。

隨兩個熱帶氣旋逐漸遠離，但本港未明顯放晴，天文台料至下周三（15日）仍有驟雨及雷暴，最快下周四（16日）才短暫時間有陽光，市區最高氣溫回升至32度。