雙颱風｜原預測移近香港變分頭走　打風未成或因「副高」牽引被削

雙熱帶氣旋相繼殺入本港800公里範圍，天文台原本預測將進一步向本港逼近，或於今日（9日）發出一號風球，但隨強烈熱帶風暴「康森」未來兩三天的路徑離本港較遠，對本港風力的影響較之前預期低，令本港「掛波」機會較低。

香港氣象學會發言人梁榮武分析指，兩個熱帶氣旋的「藤原效應」好弱，其中「燦都」移動路徑由偏西轉向偏北，或因副熱帶高壓脊的牽引作用減弱所致，令其沒有進一步向本港逼近。



▼9月9日 雙旋逼近 多區酷熱高見34度▼



天文台昨日仍預測，康森會在未來數天進入並橫過南海，於香港以南至西南約500公里外掠過，曾考慮於今日日間發出一號戒備信號。但至今日中午的最新預測，天文台則認為康森未來兩三天的路徑離香港較遠，對本港風力影響較預期低，發出一號戒備信號的機會亦較低。

本港仍未「掛波」，但澳門地球物理暨氣象局於下午6時已發一號風球，預料將在晚間維持，但指強烈熱帶風暴「康森」距離澳門超過600公里，除非其採取更偏北路徑移動或迅速發展，否則改發更高風球機會偏低。

雙旋預測路徑「分頭走」與港保持距離

天文台預測在短時間內「急轉彎」，從兩個熱帶氣旋預測路徑及未來9日風力預測，或現端倪。天文台昨日仍料，先逼近香港的康森，會在本港約600公里範圍掠過，今午則預料康森僅在本港約800公里範圍邊沿掠過；而超強颱風燦都原本預料，周日或在香港以東約500公里以外掠過，但今午的預測更新，估計燦都周六只在本港800公里擦邊而過，並在台灣東部一帶登陸，其後轉向偏北方向移動。

天文台又預測，本港明日有幾陣驟雨及狂風雷暴，但風力影響較早前預期稍遜，吹4至5級東至東北風。但受燦都的下沉氣流影響，預料未來兩三日本港天氣酷熱，周末因高溫而觸發驟雨及狂風雷暴。

天文台科學主任莊思寧則在網站撰文，解釋天文台「掛與不掛」一號風球的原因。她指出，昨日預測康森將會在香港以南至西南約500公里外掠過，或對本港造成威脅，天文台發出了特別天氣提示，指今日考慮發出一號戒備信號。

不過，今日最新的觀測資料及模式運算結果顯示，康森比早前預計的路徑偏南，而與香港的最近距離也會較遠，相差約100公里。根據本地風速概率圖，即俗稱「豬腰」，康森的預測位置向西南方向遠離100公里，將會導致本港離岸吹強風的機會減低。中尺度模式也顯示相似的結果，即本港出現強風的概率顯著較低。因此即使康森進入了本港800公里範圍，其對本港風力的影響較之前預期低，需要發出一號戒備信號的機會亦較低。

「副高」減弱致燦都北移 未進一步威脅本港

目前康森的預測路徑，仍預料向西或西北偏西移動，橫過南海中部；至於燦都則預料向西北偏西移動，大致移向台灣及呂宋海峽一帶。梁榮武分析指，目前兩個熱帶氣旋之間距離仍好遠，相信「藤原效應」好弱。

梁表示，目前燦都位於副熱帶高壓脊邊緣，或因南中國的西風槽增強，令副熱帶高壓脊的牽引作用減弱，移動路線由偏西逐步轉向偏北方向移動，未有進一步威脅本港。

天文台預測，風暴襲港時風力遜於預期。（天文台網站截圖）

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