雙颱風｜打風不成熱又焗　釣魚友曝曬下一無所獲：啲魚熱到唔出嚟

強烈熱帶風暴「康森」路徑不似預期，需要發出一號戒備信號機會較低。吽風日子加上受高空反氣旋，香港今日（9日）又熱又焗，酷熱天氣警告正生效，天文台表示今日市區最高34度，而受另一超強颱風「燦都」下沉氣流影響，預料未來兩至三日天氣持續酷熱。

觀塘海濱公園今午熱辣辣，有陪伴新人前來拍照的伴郎需於站在樹蔭底乘涼，「樽水好似曬一曬就滾咁。」有釣魚發燒友更準備了3瓶樽裝水預防中暑，惜今日一無所穫，「今日啲水太熱，熱到啲魚唔出嚟。」



▼9月9日 雙旋逼近 多區酷熱高見34度▼



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觀塘音樂噴泉無人玩水 空氣質素差

觀塘海濱公園今午4時熱辣辣，園內人數不多，但仍有市民於高溫下跑步、釣魚及拍攝結婚照。或因天氣酷熱，市民不願外出，音樂噴泉未見有人玩水。

空氣質素差 北區指數一度升至甚高水平

受下沉氣流影響，能見度較低，維港對岸中環灣仔的高樓，只剩模糊輪廓，而今午空氣質素亦欠佳，北區的空氣質素健康指數一度升至9的甚高水平。

伴郎李先生今日陪同新人到觀塘海濱拍照，不足半小時已汗流浹背，頭髮沾滿汗水。（歐陽德浩攝）

伴郎汗流浹背 樹蔭乘涼：樽水曬一曬就滾

李先生今日陪同新人到觀塘海濱拍照，不足半小時已汗流浹背，頭髮沾滿汗水。他指，今日天氣炎熱，唯有站在樹蔭底乘涼，「飲多幾啖水囉，不過樽水好似曬一曬就滾咁。」他亦直言，寧願於天氣炎熱，亦不願在下雨天拍照。

釣魚發燒友帶備3樽水防中暑

釣魚發燒友周女士則準備充足，全身被衣服包裹遮陽，撐著太陽傘釣魚。她估計，今日熱力可排在今年頭3位，故準備3瓶樽裝水預防中暑。問到為何在大熱天時下釣魚，她解釋泥鰍僅於日間出現，不過她預料日落時分才有收穫，「今日啲水太熱，熱到啲魚唔出嚟。」

不過並非所有市民均認為天氣酷熱，兩名於樹蔭底乘涼的女士表示，最炎熱日子已過去，指5月及6月天氣翳焗，不敢外出。她們認為，踏入9月已有秋天的涼風，因此帶一瓶樽裝水已足夠，「坐喺度吹海風好舒服。」

上水升溫至36度

高空反氣旋為華南帶來晴朗及酷熱的天氣，本港今日熱辣辣，大隴及大美督升溫至35度，而上水亦達36度。參考環保署空氣質素健康指數，下午時分北區、大埔及屯門健康風險曾達甚高水平，兒童及長者和患有心臟病或呼吸系統疾病的人士應盡量減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。