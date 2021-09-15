酷熱警告生效　大美督元朗達36度　 北區塔門空氣污染「爆錶」

天氣持續熱辣辣，元朗公園及大美督在下午時分已升溫至攝氏36度，酷熱天氣警告現正生效！天文台預測，受高空反氣旋影響，本周六（18日）天晴酷熱，市區最高氣溫升至33度，上水或再升溫至36度。

天文台預測，位於菲律賓以東的廣闊低壓區，會在下周初移入南海中部，並為該區帶來不穩定天氣。天文台預料中秋節（21日）有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，市民或要雲縫中賞月影響雅興。下周四是二十四節氣中的「秋分」，未見秋高氣爽，天文台料當日仍然有雨，市區氣溫介乎27至32度。



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廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱，本港下午多區熱辣辣，其中大美督及元朗公園升溫至36度，上水、大隴、九龍城、黃大仙及跑馬地亦達35度。環保署表示，中午起錄得較正常為高的空氣污染水平。下午3時，北區及塔門一般監測站的空氣質素健康指數錄得10+，相對的健康風險級別達到嚴重水平，未來兩日空氣污染仍會處於較高水平。

環保署表示，香港受一股高污染背景氣流影響，今日天氣大致天晴及吹微風，微風不利污染物擴散，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

（環保署圖片）

天文台預測，驟雨會在明日（16日）繼續影響廣東沿岸，本港將迎來大致多雲、有幾陣驟雨及雷暴的天氣，至周五（17日）初時局部地區有雷暴。受高空反氣旋影響，隨後數日華南地區天氣酷熱。天文台預測，周六放晴且天氣酷熱，市區高見33度，日間局部地區有驟雨；下周日（19日）部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

中秋雨紛紛或礙賞月

中秋節將至，天文台預測中秋前後均有雨，佳節當天更有幾陣驟雨，吹3至4級東風，為賞月增添變數，或要在雲縫中欣賞月色。

至於二十四節氣中的「秋分」當天，是秋季的中間點，一般秋分之後的降雨量不會高，但氣溫隨著秋雨將進一步下降。天文台預測，「秋分」短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區最高氣溫仍達32度，翌日雨量稍減弱至有一、兩陣驟雨。

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燦都在東海北部徘徊

此外，在正午12時，強烈熱帶風暴燦都集結在上海之東南偏東約420公里，預料移動緩慢，在東海北部徘徊。天文台預測，燦都明日減弱成熱帶風暴，隨後移向朝鮮半島至日本一帶並逐漸演變為溫帶氣旋。

燦都會在今明兩日在東海北部徘徊，隨後移向朝鮮半島至日本一帶並逐漸演變為溫帶氣旋。（天文台網站截圖）

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