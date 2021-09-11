下沉氣流罩港酷熱　多區空氣污染達甚高　上水居民：心靜自然涼

受超強颱風「燦都」的下沉氣流影響，本港天氣繼續保持酷熱，昨日（10日）上水更錄得38.1度，今日亦錄得36度高溫。而今日下午5時，本港17區的空氣質素健康風險均達高或甚高水平。

記者今日（11日）下午再到上水觀察，雖然氣溫較昨日稍低，不少街坊均表示「好熱」。對於炎熱天氣，不少人都會選擇開冷氣應對，上水區內則有長者則堅持僅以一把扇，心靜自然涼捱過熱天，「鬼叫你窮呀？頂硬上囉」；有路邊報紙檔員工則僅以一把電風扇捱過昨日的38度高溫。



受限聚措施影響，泳池入場人數上限維持至五成，上水泳池出現排隊游水的情景。（夏家朗攝）

17區空氣質素健康風險為高或甚高

雖然超強颱風「燦都」移動路徑偏離香港，但受下沉氣流影響，本港天氣繼續保持酷熱。昨日（10日）上水更錄得38.1度，今日亦得36度高溫。環保署於下午5時錄得的空氣質素健康指數中，本港有15區錄得「甚高」水平，而東區及中環亦錄得「高」，只有南區的健康風險為「中」。

環保署早前指出，受熱帶氣旋康森及燦都的下沉氣流影響，香港將受一股背景臭氧水平較正常為高的大陸氣流影響，微弱的風勢不利空氣污染物擴散。 環保署預料空氣質量至9月14日會轉差，一般及路邊監測站的健康風險級別可能達至高或以上水平。

根據環保署的空氣質素健康指數，於下午5時，本港16區空氣質素健康風險均錄得甚高。（環保署網站）

上水連日錄得高溫，昨日更刷新最熱紀錄。記者今日（11日）再到訪上水，雖然氣溫較昨日緩緩下降，但仍達36度高溫，有市民帶備電風扇外出，並以雨傘遮擋陽光，但不少人仍熱得汗流浹背。

為慳電費少開冷氣：心靜自然涼

上水居民應對熱天各有妙法，馬太太今日下午到上水花園的涼亭乘涼，僅以一扇撥涼的她表示，已習慣炎熱天氣，指「心靜自然涼」，即使在家中亦甚少開冷氣，最多亦只是開數小時，便改吹風扇，「鬼叫你窮呀？頂硬上囉！」她解釋，因擔心開冷氣，會致電費貴，即使天熱亦不敢長開冷氣。她又表示，較喜歡到公園「吹下西北風」，喜愛公園的氣氛。

馬太太下午到上水花園的涼亭乘涼，僅以一扇撥涼的她表示已習慣炎熱的天氣，指「心靜自然涼」。（夏家朗攝）

報紙檔員工以電風扇捱過38度高溫

上水智昌路一檔露天報紙檔員工，今日如常抵受炎熱工作。她昨日面對38度高溫，唯一的消暑設備就只有一台電風扇，但她都樂觀面對炎熱的天氣，「有部風扇已經好好喇......要返工冇辦法啦，除非屋企開住冷氣吹啫。」另外，她亦有一套獨特的消暑方式，就是喝暖茶。她解釋指，茶是有助解渴的飲品，需然茶較暖，但喝茶可減少暑氣，會更舒服。

上水一檔露天報紙檔的員工面對昨日38度高溫，唯一的消暑設備就只有一台電風扇。（夏家朗攝）

泳池限聚僅容許上限五成人進場 上水泳池需排隊

譚先生帶同孫女到上水游泳池游水消暑，受限聚措施影響，泳池入場人數上限維持至五成。上水泳池今日亦出現排隊游水的情境，譚先先說，因與孫女早到泳池所以不用排隊，但泳池大約下午兩至三時開始多人。

譚先生又說，孫女喜愛游泳，並認為游水既經濟，又可以消暑，所以不時都帶孫女到泳池暢泳。面對昨日38度高溫，譚先生指，他從事地盤行業「都熱慣」，孫女則在家中「嘆冷氣」，所以都未有特別感受到38度的威力，但都同意近日天氣的確較以往熱。