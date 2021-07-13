炎夏沙灘地面錄60度高溫　拯溺工會：救生員奔跑救人後腳板滿水泡

夏日天氣炎熱，本港天文台今日錄得最高攝35.3度，較歷來最熱的7月只差0.3度。在猛烈太陽下工作，一眾戶外工作的「打工仔」更吃力。港九拯溺員工會發現，今午有沙灘錄得37度，而量度沙地溫度更可高達60度。他們指，過去有救生員跑往海中救人時，雙腳要在熱沙中摩擦，最終腳板全是水泡。

工會又指，近年救生員資源大減，人手越來越少，令他們失去休息時間，在周六日當值時，工時更長達11.5小時，「唔會有1分鐘休息，地盤工都話有15分鐘休息。」



天文台今日最錄得高錄達35.3度高溫，比起歷來最熱的7月，即1963年的35.6度僅低0.3度。本港多個地區都錄得35度以上高溫，屯門黃金泳灘的鐘樓顯示，現場溫度高達37度。港九拯溺員工會副主席及發言人胡啟榮說，相片在今午2時拍攝，但他坦言37度只是「基本」，「鐘樓試過成40度，溫度係現場量度，有風就會降返啲。」

他直言，本周特別酷熱，而且天氣翳焗，救生員只是站著已經渾身濕透。

▼7.4酷熱天氣下，龍尾泳灘人頭湧湧▼



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救生員腳板冒水泡

然而，更熱的還有沙地。胡啟榮表示，今午將溫度計放置在泳灘後，發現沙地高達攝氏60度。他說，雖然救生員平日可穿拖鞋「隔熱」，但當有意外發生時，救生員便要急急脫鞋，用最快速度跑往海中救人，「著住拖鞋唔會跑得快，前幾年有救生員要救人，除咗拖鞋後，又熱又要摩擦，腳板起晒水泡。」

▼7.10 龍尾泳灘泳暢泳▼



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人手大減 無休息時間

胡啟榮又說，近年救生員資源大減，人手越來越少，救生員之間難以互相補位，令他們失去休息時間。以泳灘為例，他們一日要上班9.5小時，而遊客較多的周六周日，工時更達11.5小時，即一星期要返足55個鐘。然而，除了用膳的一小時外，他們卻無休息時間，「唔會有1分鐘休息，地盤工都話有15分鐘休息。」

胡啟榮表示，前年黃金泳灘本來應有30個救生員，但最終只得20人開工，「即係20個人要做30個人嘅工作。」