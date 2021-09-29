天文台料廣闊低壓區令下周天氣不穩　美國預報或成颱風移向海南島

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，在下午時分大美督、元朗公園及上水升溫至攝氏35度。天文台預測，未來數天本港風勢微弱，明日（30日）市區仍然酷熱，高溫或觸發局部地區有驟雨，至10月1日國慶節假期，天氣仍然炎熱。

天文台預料，一個廣闊低壓區會在下周中後期為南海中北部帶來不穩定天氣，本港風勢漸增，二十四節氣「寒露」（10月8日）更暫別陽光，迎來多雲及有幾陣驟雨的天氣。

參考美國全球預報系統（GFS），下周三（6日）或有熱帶氣旋進入南海，強度可達颱風級別，直逼海南島。



▼9月9日 雙旋逼近 多區酷熱高見34度▼



天文台表示，未來兩、三日廣東沿岸地區風勢微弱，本港明日仍然大致天晴及酷熱，市區高見33度，但受高溫影響，局部地區有驟雨。至周五（10月1日）國慶日，同樣日間部分時間有陽光，局部地區有驟雨，惟預測市區最高氣溫稍跌至32度。

受一股清勁偏東氣流影響，下周初廣東沿岸有幾陣驟雨，天文台預料下周日（3日）風勢漸轉東風3至4級，短暫時間有陽光，驟雨也隨之增加。天文台又預測，一個廣闊低壓區會在下周中後期為南海中北部帶來不穩定天氣。

至於本港下周多日部份時間有陽光，及有一、兩陣驟雨，近下周中後期轉為有幾陣驟雨，「寒露」當日市區氣溫稍跌至26至31度，吹5級東風。

▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼



下周或有熱帶氣旋入南海

參考美國全球預報系統（GFS），下周三有一個熱帶氣旋進入南海，接近海南島時海平面中心氣壓最低為961hPa，即達颱風級別。而天文台「地球天氣」亦顯示，一個中心氣壓低見994hPa的熱帶氣旋（即達熱帶風暴水平）在下周五靠近海南島。但是，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則預料，該低壓區中心氣壓最低只有1000hPa，即只達熱帶低氣壓級別。

天文台「地球天氣」顯示，一個中心氣壓低見994hPa的熱帶氣旋在下周五靠近海南島。（天文台網站截圖）

此外，在正午12時，強颱風「蒲公英」集結在沖繩島之東南偏東約800公里，預料向北移動，時速約16公里，橫過西北太平洋，大致移向日本以南海域，料周六（2日）進一步減弱成颱風級別。