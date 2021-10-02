機場再現塵捲風　天文台拆解原因：強烈日照令地面空氣形成旋風

本港踏入10月仍未見秋意，驕陽似火。天文台今日（2日）表示，今日下午約2時30分在赤鱲角機場的工地出現「塵捲風」，維持約一至兩分鐘。天文台解釋指，強烈日照有時會令接近地面的空氣變得不穩定，形成旋風把地面的沙塵捲起。

對上一次在機場工地拍攝到同類現象，則為今年7月14日，即不足三個月內，已出現兩次「塵捲風」。



天文台今日（2日）表示，今午約2時30分在赤鱲角機場的工地中，出現「塵捲風」。（天文台圖片）

天文台今日在Facebook中表示，今日下午約2時30分赤鱲角的工地出現塵捲風（Dust Whirl / Dust Devil）。天文台又解釋，強烈日照有時會令接近地面的空氣變得不穩定，形成旋風把地面的沙塵捲起。今年7月14日下午天文台在赤鱲角亦拍攝過同類現象，當時一道塵捲風消散後，旁邊的另一道塵捲風迅速形成，而整個過程持續兩分鐘左右。

根據世界氣象組織資料，塵捲風是一束塵粒或沙粒從地面吹起，有時伴有細小雜物，呈渦旋柱狀，直徑小，軸向幾乎垂直。高度則通常小於30米，但亦有過1公里高的報告。另外，塵捲風通常是強度弱、壽命短，偶爾可在積狀雲的「陣風鋒」。

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