「蒲公英」或升超強颱風襲日　天文台料港明狂風雷暴　下周初酷熱

中秋節過後本港仍未見秋意。天文台預料，高空擾動會在明日（26日）為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴；同時，影響中國東南部的偏東氣流會逐漸緩和。預料下周大部分時間廣東地區風勢微弱，天氣酷熱，下周二（28日）起連續三日酷熱，市區氣溫高見攝氏33度。

此外，天文台料颱風「蒲公英」會在未來數日橫過西北太平洋，並逐漸增強，並或於下周一（27日）升級為超強颱風，大致向日本移動。



▼9月12日 酷熱天氣下空氣質素轉差▼



+ 1

天文台指，一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸；同時，驟雨正影響南海北部。預測今日（25日）下午部分時間有陽光。今晚大致多雲，有一兩陣驟雨，吹和緩至清勁偏東風。

展望明日（26日）大致多雲，有幾陣驟雨，早上驟雨較多及有狂風雷暴；氣溫則介乎26至31度。下周初至中期則大致天晴及酷熱，惟天文台料下周三（29日）、四（30日）早晚局部地區有驟雨。由下周二（28日）起連續三日氣溫亦料介乎28至33度，上水下周三、四更或高見36度，多區亦料達35度。

另外，在今日正午12時，颱風「蒲公英」集結在沖繩島之東南約1440公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強。內地中央氣象台則預測蒲公英強度逐漸增強，最強可達超強颱風級，並向日本本州島以南海面靠近，並料未來五天「蒲公英」對內地近海地區沒有影響。

天文台預料，高空擾動會在明日（26日）為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。（天文台網頁截圖）

▼第四屆「大澳水鄉花燈節」▼

