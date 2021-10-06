南海或風接風　天文台料再有低壓區發展　旅發局西九活動提早結束

10月漸見秋意，不過風季仍未結束。天文台指，一股強風程度的東北季候風會在未來數日持續影響廣東沿岸，預料位於南海中南部的低壓區在今（6日）、明（7日）兩日可能發展為熱帶氣旋，隨後移向海南島至北部灣一帶。

在東北季候風與低壓系統的共同效應下，廣東沿岸周五（8日）及周末期間風勢頗大，有狂風大驟雨，海有湧浪。天文台又預料，現時位於西北太平洋的廣闊低壓區會在下周初逐步發展並移向呂宋一帶，但隨後路徑存在變數。根據歐美預報系統顯示，該低壓區有機會正面吹襲本港，或出現「風接風」情況。

另外，香港旅遊發展局今日（6日）宣布，在考慮公眾和工程人員安全的前提下，於西九文化區藝術公園舉行的「FriendsWithYou」大型藝術裝置需及早拆卸，故活動將提前於今晚結束。不過香港太空館的巨型「微笑菠蘿包」將延長展出至10月31日，市民可把握時間「打卡」。



根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS），近日菲律賓以東再有低壓區生成，兩個預報系統亦料該低壓區或於下周三（13日）、四（14日）重陽節正面吹襲本港，強度有機會達颱風級別。天文台就料，該低壓區路徑存在變數。

另外，旅發局公布，由於天文台預計未來數日香港會受強風吹襲，FriendsWithYou大型藝術裝置需及早拆卸；惟考慮到下周初天氣仍持續不穩定，而重新安裝亦需要一定時間及資源，因此活動將提前於今晚（10月6日）結束。

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太空館「微笑菠蘿包」延長展出至10月31日

未能「打卡」市民亦毋須失望，因旅發局指太空館外牆貼上FriendsWithYou角色「招牌」笑臉的裝飾，將繼續「保持微笑」，活動延長至10月31日。旅發局明日（7日）起亦推出可以隨時隨地參與的虛擬版FriendsWithYou角色，市民用手機掃二維碼（QR code），即可在手機上見到FriendsWithYou的Little Cloud和Rainbow。

旅發局又指，在天氣好轉後，市民可繼續親身到訪西九文化區藝術公園、戲曲中心、油麻地天后廟、油麻地果欄、廟街夜市及尖沙咀星光大道，以手機掃描景點展示的二維碼，與FriendsWithYou角色遊覽西九龍。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



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▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼

