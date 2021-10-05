上月破本港9月五最熱紀錄　雨量僅正常4成　將軍澳一度有冰雹報告

本港剛經歷有記錄以來最熱9月，其中酷熱天氣日數及熱夜數目分別達15天及11天創新高；今年首9個月的酷熱及熱夜數目，亦分別達53天及57天，兩者都較去年創下的全年紀錄為高。

此外，9月遠較正常少雨，全月總雨量只有129.6毫米，只及正常值321.4毫米的四成；本年首9個月的累積雨量只有1,650.7毫米，較同期正常值2,242.8毫米少約26%。



▼9月11日 酷熱天氣下黃金海岸泳灘人頭湧湧▼



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天文台總結今年9月天氣，覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，該月平均最高氣溫、平均氣溫及平均最低氣溫分別為32.8度、29.7度及27.8度，各較其正常值高2.3度、1.8度及1.7度。酷熱天氣日數及熱夜數目，分別達15天及11天，上述5項高溫數字均創天文台有記錄以來新高。

9月中在北太平洋西部的超強颱風「燦都」向北移動，經過呂宋海峽及台灣東部海域，受燦都的外圍下沉氣流影響，加上陽光充沛，香港天文台在9月12日錄得的氣溫上升至全月最高的34.5度，當日的平均氣溫高達31.2度，是有紀錄以來9月份的其中一個最高紀錄。其後，在陽光充沛下，香港天文台在9月22日下午錄得的氣溫上升至34度，是有紀錄以來最炎熱的中秋節翌日。

▼9月16日 將軍澳有冰雹報告▼



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9月16日將軍澳曾現冰雹

此外，本港在9月16日局部地區出現大驟雨和雷暴，下午約一時將軍澳更有冰雹報告，該區全日錄得超過100毫米雨量。據報，當日下午一名男子在清水灣被雷電擊中身亡。該月亦有5個熱帶氣旋，影響南海及北太平洋西部。

（天文台fb圖片）

▼9月12日 酷熱天氣下空氣質素轉差▼

