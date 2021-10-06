天文台：低壓區顯著增強才需考慮掛波　歐美料熱帶氣旋或重陽襲港

踏入10月本港秋意漸現，不過風季未結束，南海更有機會出現「風接風」。天文台發出特別天氣提示，指一股強風程度的東北季候風會在未來數日持續影響廣東沿岸。天文台會視乎本港風力變化，考慮發出強烈季候風信號。預料位於南海中南部的低壓區可能會在今明兩日發展為熱帶氣旋，隨後移向海南島至北部灣一帶，與香港維持超過500公里距離。

天文台又表示，在東北季候風和低壓系統的共同效應下，本港周五（8日）及周末期間風勢頗大，有狂風大驟雨，海有湧浪。天文台稱，若低壓系統顯著增強或更靠近本港，才需要考慮發出熱帶氣旋警告信號。

根據歐美預報系統顯示，近日菲律賓以東再有低壓區生成，兩個預報系統亦料該低壓區或於下周三（13日）、四（14日）正面吹襲本港，強度有機會達颱風級別。不過天文台則未見有關預測。



▼10月2日石澳泳灘掛起紅旗 市民照落水▼



+ 2

+ 13

天文台表示，一股強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。此外，南海中南部的低壓區正逐漸增强並為該區帶來不穩定天氣，料本港今日天晴乾燥，下午炎熱；吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。展望明日日間漸轉多雲，周五及週末期間風勢頗大，間中有狂風大驟雨，海有湧浪。

根據天文台九天天氣預測，本港天色料於周五轉差，周六（9日）料密雲，有狂風大雨及雷暴，海面有大浪及湧浪；周六及周日普遍吹5至6級東風，離岸及高地間中7級，即達三號風球風力。天文台又提醒由於周末前後天氣不穩，戶外活動會受到影響，市民應留意天氣變化及最新天氣消息。

天文台料，在東北季候風與低壓系統的共同效應下，廣東沿岸周五（8日）及周末期間風勢頗大，有狂風大驟雨，海有湧浪。（天文台網頁截圖）

中央氣象台今日將低壓區升為「熱帶低壓」，並預計將以每小時10公里左右的速度向西偏北方向移動，逐漸向越南中部沿海靠近。（中央氣象台圖片）

天色料至下周一（11日）好轉，下周二（12日）大致天晴及乾燥，秋意漸濃。惟至下周三（13日）起，料連續三日亦大致多雲有雨，下周四（14日）重陽節市區氣溫更稍降至介乎攝氏24至27度，離岸及高地則吹6級風。

另外，中央氣象台今日將低壓區升為「熱帶低壓」，並預計將以每小時10公里左右的速度向西偏北方向移動，逐漸向越南中部沿海靠近，強度變化不大或略有增強，並可能於明天發展為颱風，料將於周五早上在越南中部沿海登陸。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



+ 4

▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼



+ 4

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），目前位於南海的低壓區料周六、日掠過海南島，並於下周一於越南登陸，其後逐漸消散。ECMWF又料該低壓區海平面中心氣壓最低為998 hPa，即僅達熱帶風暴級別。ECMWF又預測，近日菲律賓東邊海面有另一低壓區生成，料下周二橫進入南海，周三或正面吹襲本港。至於該低壓區海平面中心氣壓料最低為985 hPa，即達強烈熱帶風暴級別。

美國全球預報系統（GFS）則料南海低壓區周六及周日於本港掠過，其後移向越南河內一帶，強度料達強烈熱帶風暴程度。而GFS預測下周菲律賓東面生成的低壓區下周二、三進入南海，下周四重陽節當日於本港登陸。GFS料該低壓區海平面中心氣壓最低為968 hPa，即達颱風級別。