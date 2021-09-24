太空館變身「微笑菠蘿包」　親子必去西九12個笑面公仔齊打卡

今日（24日）起在太空館和西九文化區都變得「笑臉迎人」！旅發局和大型國際藝術裝置「Friends With You」合作推廣香港文化藝術，一連3個星期在西九文化區放置12個大型充氣裝置，又令太空館變得笑瞇瞇，宣揚愛、和諧與和平。在藍天、白雲下，綠草地上色彩繽紛的星星白雲十分適合小朋友打卡和奔跑！



太空館今日起換上一張可愛笑臉，變身為「微笑菠蘿包」，旋即吸引了不少人前往打卡拍照。今個星期六（9月25日），爸爸媽媽帶小朋友除了可以與「微笑菠蘿包」合照之外，還可以在附近的梳士巴利花園玻璃屋，參加由香港科學館最新成立的科學推廣組舉行的Science Café。屆時大家可以聽聽天文台科學主任分享天氣預測的科學，過一個充實假期。

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西九文化區神秘角色登場

除了太空館，一群圓溜溜、笑臉迎人的「Friends With You」角色已登陸西九文化區，其中闊15米、高10米、高過3層樓的「Little Cloud」是最大、最矚目的充氣裝置，其次則是闊9米、高4.6米的「Rainbow」。此外，「Rainbow Worm」和「Jelly」是全球首度亮相的新角色，當中Jelly更會化身吉祥物神秘驚喜出場。

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開放時間：

日期：9月24日至10月14日

時間：上午11時至晚上9時半（最後入場時間為9時）

毋須預約

