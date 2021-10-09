獅子山風球｜最遠8號波被批無風無雨　梁榮武評估掛波兩大因素

天文台今日清晨6時40分掛8號風球時，熱帶氣旋獅子山距離香港逾560公里，成為近60年的「最遙遠8號風球」。天文台更在短短兩小時內突然「變掛」宣布會改發8號，加上早上多區無風無浪，不少人如常外出，在市區多地錄得的風力亦不足8級，只達強風水平，令今次罕見的10月8號波備受質疑。

天文台前助理台長梁榮武解釋，天文台懸掛8號風球是預測風力有可能達烈風級別，與實際情況有出入亦屬自然，因此早上市區監測站錄得的風力未達標，不代表天文台出錯，他評估在「獅子山」愈走愈遠才掛8號風球或基於兩大因素，包括是東北季候風的疊加效應，以及雨帶襲港令「風乘雨起」，但他坦言這個風球的威力其實較平常弱。



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踏入秋季兩風疊加情況不罕見

天文台在清晨6時40分掛8號風球時，熱帶氣旋獅子山距離香港逾560公里，再次打破最遠風球紀錄，較去年熱帶氣旋氣旋浪卡襲港的紀錄再遠約100公里。梁榮武表示，「印象中應該未試過（咁遠）」。對於在熱帶氣旋獅子山遠離本港後才改掛8號風球，他形容這個破紀錄的情況「異常」，認為天文台改掛風球，「梗有啲特別嘅原因」，難以估計，但強調踏入秋季兩個風疊加的情況並不罕見。

「風乘雨起」令風力突然增加

梁榮武表示，根據天文台網頁提供的資料，評估改掛8號風球或是基於兩大考量，「會唔會因為東北季候風嘅影響就會加劇咗（風力），會唔會因為預計有啲強嘅雨帶，因為好多時風乘雨起，當我哋個地區落大雨嘅時候，好多時風力會突然之間增加」，他強調懸掛更高風球有很多因素要考慮，一般市民無法單從天文台發放的資料，推敲懸掛8號風球嘅原因，形容連經驗老到的他亦無法分析。

對於許多市民質疑，今早多區無風、無雨、無浪，風勢、雨勢均遠較昨日弱，直斥天文台「失策」，梁榮武亦留意到有關現象，解釋昨日雨帶來襲才令風勢加劇，「落大雨係可以令到風力增強嘅」，而今日雨勢減弱，或是令風力減弱的因素，惟昨日多個監測站的風力水平亦不達標，形容有關風力僅屬市民「主觀感受」，並無客觀數據支撐，「（昨日無改掛風球）都唔奇怪，因為係冇任何理由掛8號風波」，但詳細情況仍須待天文台事後分析和檢討。

下午1時10分，過去一小時最高陣風數據。（天文台截圖）

根據天文台資料，早上11時31分至12時30分，多個監測站錄得的風力不足8級，位於市區的中環碼頭和尖沙咀天星碼頭，最高持續風速分別為時速42公里和43公里，僅屬強風水平，另有7個監測站同樣錄得同一風力，包括赤鱲角、北角、南丫島、坪洲、大埔滘、橫瀾島和青洲。

不會等到烈風程度先掛8號風球

梁榮武坦言，「只可以話，喺依家呢一刻8號風球應該就似乎唔達標喇」，但強調懸掛風球是預測，不代表與現實情況百分百準確，出錯亦屬自然，「不過唔好忘記，扯8號風球係預測嚟嘅，天文台預測會增加到烈風程度，會扯8號風球，唔係話到咗烈風程度先扯8號風球，咁天文台就好易做喇」，強調當達標時才改掛8號風球便無時間讓市民做安全準備，「尤其是尋日我哋出現咗啲意外，如果我哋早啲發出個風球嘅時候，相關嘅行動嘅安全人員，做安全措施，我哋要畀時間佢哋」。

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他又指，市民輕視今次的8號風球，早上仍有市民到街上遊玩和「追風」，「完全都冇將呢個8號風球放在眼內，就唔係太恰當」，強調此刻風勢不強，但下一秒或已迎來巨風，走避不及。

今次並不是天文台首次惹起爭議，天文台在2006年颱風比安吹襲香港時，因未有發出8號風球而飽受抨擊後，全面檢討熱帶氣旋警告系統，把3號及8號風球的參考指標由維港風力，擴大至8個涵蓋全港並接近海平面參考測風站的網絡錄得的風力，當至少4個測風站錄得，或預料錄得持續風速達強風（時速41至62公里），或烈風（時速63至87公里），且風勢持續時，便可改發3號或8號風球。

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緊貼本港天氣現象的「香港地下天文台」卻質疑，8個監測站是否能準確反映本港的風勢。該組織早在2018年，根據天文台的數據分析，指所有8號或以上風球的個案中，參考半數或以上的測風站錄得烈風的百分率只得30.4%，遠低於維港測風站的60.9%，當中沙田、打鼓嶺和青衣蜆殼油庫更從未錄得烈風，質疑這三個站的代表性。

地下天文台又發現，熱帶氣旋在香港以東登錄（東登），和以西登錄（西登）的竹百分率分別是11.1%和42.9%，落差接近4倍，進一步質疑參考測風站網絡布局未能準確反映偏西烈風對香港的影響，直言天文台有需要檢討和調整測風站的網絡和布局，才能準確反映本港普遍風勢，作出合適判斷。