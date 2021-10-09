獅子山風球｜杏花邨居民批天文台「失策」：琴日先似八號風球

獅子山風球襲港，天文台今日（9日）早上6時40分改發八號烈風及暴風信號。中午時份港島杏花邨風勢強勁，海面不時有白頭浪，海旁已設置防水閘。

有專程到海邊追風影浪的杏花邨居民表示，得悉同屋苑、較近海邊的朋友暫時到酒店「避風」，但他認為昨日風雨均較強，批評天文台「失策」，應昨日已「掛8號」。



中午時份，港島杏花邨海旁風勢強勁，海面有白頭浪，雨勢亦漸漸增強，不再如較早時份只落毛毛細雨，而2018年襲港颱風「山竹」重創杏花邨後，康文署今次已於海旁設置防水閘，今日所見，海水倒灌情況輕微。

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追浪市民：琴日先似八號風球

不少市民到海邊觀浪，亦有人到場跑步。穿上整套防水衣物的杏花邨居民陳先生說，每逢掛起八號風球均會到海邊影浪，「大浪灣都冇呢啲浪」，但他形容昨日風雨均較今日強勁，「琴日先似八號風球」，批評天文台「失策」，應昨日發出八號烈風及暴風信號，「行天橋都水浸，返工嗰啲好慘」。

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陳先生又說，他並非住在近海旁的樓宇，但出門前已做足防風措施，又稱得悉有居於海旁座數的朋友，打風前已遷到酒店暫住，亦有人將車駛離地下停車場，萬一水浸亦不會受影響。

居民尹先生亦認為，昨日風雨較大，今日情況不似八號風球，未有加強防風措施，「琴日橫風橫雨」，即使天文台昨日未掛八號風球，亦應更早呼籲市民不要上班上學。