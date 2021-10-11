風球︱梁榮武：「圓規」或比「獅子山」更接近香港　移動速度快

熱帶氣旋「獅子山」上周末襲港期間，天文台發出八號烈風或暴風信號的時間引起爭議，說法亦多次更改。天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武今日（11日）早上在電台節目上表示，天文台向公眾發放訊息的方法確實可以改善，但「獅子山」是熱帶氣旋中的「異數」，變數相當多，天文台原先希望給公眾一個較完善、準確的訊息，只可惜「天意弄人」。

他又指，「圓規」的風力比「獅子山」強，甚至可能強很多，根據現時預測，可能會比「獅子山」更接近香港。



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「圓規」風力更強 惟可能受乾燥季候風影響

梁榮武在港台節目上提到，「獅子山」雖然較遠離本港，不過因當時的東北季候風帶來的氣流沿台灣海峽吹至本港，導致風勢較大。

至於即將於晚上進入香港800公里範圍的熱帶氣旋「圓規」，他形容屬較「守規矩」。他指，「圓規」雖然較「獅子山」的風力更強，並更接近本港。不過由於今次的東北季候風不是經台灣海峽，方向偏北，因此可能風力不大；加上今次的季候風較為乾燥，可能會減弱「圓規」的威力。此外，「圓規」移動速度快，影響時間亦較短。

梁榮武。（資料圖片）

指如基本事實都未掌握 就無資格批評

對於天文台就「獅子山」風球處理備受批評，梁榮武指以往打風「好少瞓唔著」，但昨日難以成眠，因見到某些評論稱天文台失職，質疑沒有掌握到數據就胡亂罵人，根本沒有資格批評，「天文台每日都不眠不休咁做自己工作，天氣一向都有佢不可預測性，呢個係天文台嘅宿命。但批評都應該客觀啲，呢幾日見到網上有好多討論，有啲係有數據、有根據，批評係中肯嘅，但有啲好多都係無理取鬧、潑婦罵街。」

他提到，有網友非常有心，列出周六當日天文台8個風速站的風速數據，計算出各個站平均風速，約為每小時五十多公里，未到烈風水平但也非常接近，而家長洲、機場風力很大，達到烈風水平，「嗰啲地方咁多人住，又有飛機升降，唔掛8號掛咩呢？」他又翻查上周五的風力水平，全日沒有一個時間，持續風速達到八號波的標準，因此上周五只掛3號風球完全合乎科學要求。

指天文台嘗試提供更精確落波時間 惜事與願違

不過梁榮武同意，天文台周六對於「落波」時間說法多次更改，在訊息發放上可有改善空間，例如一開始不用那麼進取地講明在下午有機會改發3號風球，「好多時天文台都係掙扎喺符合市民期盼要求，同埋科學之間嘅一個張力。佢都好想俾到個轉波訊息市民，但『獅子山』呢個風好刁轉、扭擰。呢個往往係矛盾，天文台話『3點鐘改掛三號風球』，市民一定最鍾意，因為大家清清楚楚，可以去調校行程，但有時市民嘅期望，𠵱家嘅科學能力唔係時時可以達到。」

他解釋，「獅子山」上周六雖已遠離香港，但東北季候風和某些氣流影響之下，風力仍然很大，烈風會維持多一點時間；而周六下午，又有個有組織的雨帶影響香港，強雨帶疊加起來，風力會更大，因此不能落波：「只可以話天意弄人，但天文台由星期四發放強烈季候風信號，到之後三號風球，再到之後八號風球，一啲都冇錯。」他亦指，預報天氣時如果遇上新的資訊、變數，一定要調校向公眾發放的訊息，如果發現原先的預報有錯，就要改變，繼續錯下去才是不負責任。