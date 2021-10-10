獅子山風球｜六度改口推遲轉三號風球　天文台：今次情況特殊

熱帶風暴「獅子山」襲港，天文台昨天（9日）懸掛八號風球後，原稱在下午初時可望改發三號風球，但卻六度改口，將轉三號波的時間推遲，及至今天（10日）凌晨4時40分才正式改發三號風球。

對於六度改口，天文台高級科學主任林靜芝解釋，今次風暴情況特殊，「獅子山」環流闊，並與東北季候風產生共同效應，令本港處於「複合帶」，而雨區發展亦對風勢轉變的一定影響，令「獅子山」破紀錄，成為距離香港超過500公里、卻又懸掛八號風球的風暴。她又稱，天文台是以數據作為科學基礎，當8個參考風站中有4個達到烈風或暴風程度時，就發出八號烈風或暴風信號。



▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 市民追風▼



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天文台高級科學主任林靜芝表示，昨天早上的雨量不算多，但對風勢有影響，而中午過後雨區持續影響香港，雨勢轉大、有組織。而風力方面，「獅子山」襲港期間，最大風是昨天下午3至4時，其中昂坪錄得每小時126公里風速，達「颶風」程度，長洲亦達到「暴風」程度，其他地區也受烈風影響。她稱，當8個參考風站中有4個達到烈風或暴風程度時，就發出八號烈風或暴風信號，強調是以數據作為科學基礎，亦以市民安全為首要考慮，直言今次發出信號的決定做得對。

不過，對於資訊上造成混亂，林靜芝稱天文台會收集市民意見並檢視實際情況，再檢討預報技術，並改善訊息傳遞的安排。

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球襲港▼



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對於有市民質疑周五的天氣惡劣、雨勢更大，但卻在周六才懸掛八號波，她稱熱帶氣旋警告信號主要視乎風力並基於預測去定，與暴雨警告信號不同。她指明白市民的感受，但天文台需根據科學做決定，而市民的感覺連帶很多因素，或受大雨影響，令部份人感覺周五時風力比周六更大。

另外，熱帶風暴「圓規」正逐漸增強，預料周二後期會影響本港。林靜芝提醒市民不能掉以輕心，由於同樣有相互效應，天氣可能急速轉差，市民要做好準備。