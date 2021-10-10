獅子山風球｜突掛8號風球　長洲商戶失預算倉促停業︰冇諗過停航

熱帶氣旋獅子山遠離本港，天文台今日（10日）將所有風球除下，但8球風球期間，長洲氣象站長時間錄得烈風甚至暴風級別的風力。雖然長洲已回復平靜，但人流明顯大幅減少。有長洲商戶指，一直依賴天文台以決定營業的安排，因此有小食店批評天文台的預告混亂，以致大失預算，昨日唯有暫停營業，「佢（天文台）一路講緊個風好遠，講到唔會有8號風球，但突然之間朝早掛8號風球。」

有精品店更一連兩日停業，驚嘆獅子山的風力強勁，「估唔到咁猛，好似9號風球至10號風球咁。」此外，渡假村據多年的經驗，已做足最壞打算，預早通知客人改期，但仍有客人無奈滯留長洲，唯有延長一日租期。



▼10月10日 熱帶氣旋獅子山逐漸遠離本港▼



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「海傍美食店」負責人廖先生批評天文台安排混亂，以致大失預算，昨日只能停業一天。（盧翊銘攝）

小食店斥天文台安排混亂

暴風過後，長洲碼頭附近的小食店今日如常營業，其中「海傍美食店」負責人廖先生批評天文台安排混亂，以致大失預算，昨日只能停業一天。「奇怪在點解熱帶風暴加埋季候風，無端端起個三號風球。佢一路講緊個風好遠，講到唔會有8號風球，但突然之間朝早掛8號風球。冇諗過8號風球，冇諗過停航。」」

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廖解釋，天文台突然改掛8號風球，長洲渡輪停航，人流相比上周國慶節周末大跌九成。但他指，原本預料生意慘淡，但今日生意比預期中理想。不過一波未平，一波又起，熱帶氣旋圓規將至，他坦言視乎天氣做人，「有（生意）就做，冇就休息，打到嚟就閂門。」

「長洲沖印店」負責人楊先生表示，因天文台前日發出紅雨及黑雨，以及昨日懸掛8號風球，因此一連兩日停業。（盧翊銘攝）

精品店一連兩日停業 稱風力達10號風球︰估唔到咁猛

兼賣紀念品的「長洲沖印店」負責人楊先生表示，因天文台前日發出紅雨及黑雨，以及昨日懸掛8號風球，因此一連兩日停業。他指，沒想到獅子山的風力強勁，今日天氣緩和才決定開店，「呢個風距離遠，但估唔到咁猛，好似9號風球至10號風球咁，大家都預算唔到個風幾大。本身考慮今朝開唔開。」

雖然天文台今次受盡市民批評，但楊先生仍然相信天文台的安排。他認為，颱風相隔逾500公里，卻懸掛8號風球的情況罕見。不過他坦言受獅子山的影響，今日的生意額減少三成。問到接踵而來的圓規，他說「隨緣啦，天有不測風雲，冇得改變，我哋都接受。」

邁亞美渡假村負責人杜先生透露，仍有客人昨日滯留長洲，唯有延長一日租期，留在房間內遊玩。（盧翊銘攝）

渡假屋︰有客人昨日滯留長洲住多晚

而邁亞美渡假村負責人杜先生表示，由於天文台掛波沒準確的時間，確實為度假屋的安排帶來影響，生意亦因此大減七成。不過他根據多年的經驗，已做足最壞打算，避免狼狽的情況出現。但他透露，仍有客人昨日滯留長洲，唯有延長一日租期，留在房間內遊玩。

問到熱帶氣旋圓規將至，將有何準備？杜先生指，將預早通知客人改期，並密切留意天文台的消息，為窗戶貼上膠紙及設上防風閘。此外，他指獅子山的風力屬「中等」，只帶來滲水的情況，「破壞力都冇上次天鴿咁犀利。」

有海鮮飯店店員直言，受颱風影響，今日周末接近零生意，更謔稱長洲渺無人煙。（歐陽德浩攝）

部分海鮮飯店暫停營業

或因遊客稀少，長洲碼頭一帶的海鮮飯店，部分暫停營業。有海鮮飯店店員直言，受颱風影響，今日周末接近零生意，更謔稱長洲渺無人煙。不過，由於颱風沒為長洲帶來水浸，並無影響飯店食材的準備，魚缸仍存有海鮮。她亦認為天文台的安排妥當，指「天有不測風雲，邊個都唔想，呢啲叫天災。」