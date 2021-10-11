颱風圓規︱重陽前又打風　星期二晚天氣轉差　季候風再成風力關鍵

在熱帶氣旋「獅子山」剛剛遠離之際，另一熱帶氣旋「圓規」（圖一）已在菲律賓以東海域增強中，並預料最早在今日(10月11日)晚上進入香港800公里範圍。

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）



在圓規來臨前，華南會受乾燥的東北季候風影響，天色會短暫好轉（主要在星期一及星期二初段），天氣乾燥，早晚甚至會稍稍帶點涼意。但呼籲大家切勿鬆懈，因為屆時圓規已移至呂宋海峽一帶，令華南沿岸地區及南海北部的等壓線再次變得非常緊密（圖二），預料最早星期一晚開始本港北風逐漸轉强，海面可能有大浪，市民應該遠離岸邊，水上活動會有潛在風險，可免則免。星期二晚天氣會轉差，風勢亦進一步增强。

按現時預測資料，圓規在本週中期可能採取偏西路徑橫過南海北部（圖三），而且移動速度快，環流廣闊，相比獅子山，其中心風力可能更強。受其與東北季候風的共同影響，亦視乎圓規的路徑和發展，本港部分地區可能再吹烈風，亦可能出現廣泛的暴雨。圓規離開廣東沿岸時，該區可能仍有大雨。

目前較為不確定的是，若圓規橫過呂宋海峽時結構受呂宋或台灣地勢而破壞的話，其後的路徑和強度便會添上更大變數。此外，圓規進入南海後有可能受源自東北季候風的乾燥大陸氣流侵入，強度會否顯著減弱仍拭目以待。

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一波漸停，一波又起，未來數天天氣會變化得很快，大家要密切留意天文台最新的天氣資訊和天氣變化。計劃戶外活動及掃墓的人士，亦需按情況擬定後備和應變方案。

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原文：另一波又起？作者：香港天文台沈志泰 莊民諾