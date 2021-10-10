風接風｜圓規提早周二殺到　升呢颱風級逼港　影響或比獅子山更大

送別為香港帶來長命8號風球的「獅子山」後，另一熱帶氣旋「圓規」蓄勢待襲。根據天文台最新預測，「圓規」最快周二（12日）在本港400公里範圍掠過，較早前預測提早一日殺到，強度更料會增至颱風程度，加上或與東北季候風產生共同影響，對本港影響或較「獅子山」更大。



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天文台下午更新天氣預測，指現為熱帶風暴級別的「圓規」集結在馬尼拉之東北偏東約810公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，會在未來一兩日移向呂宋海峽，並預料在本周中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風。

明日增強成強烈熱帶風暴 周二天氣明顯轉差

按目前預測路徑，「圓規」明日（11日）會增強成強烈熱帶風暴，周二再進一步升呢成颱風級別，中心附近最高持續風速達每小時120公里，並會在本港400公里範圍附近掠過。天文台預測，周二日間短暫時間有陽光及乾燥，但稍後天氣明顯轉差，有幾陣狂風驟雨，吹清勁北至東北風（5級），離岸及高地吹強風（6至7級）。

周三離岸及高地吹8號風球級烈風 重陽有雷暴

至周三續多雲及有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地吹烈風（8級），風力達8號風球強度，氣溫明顯下降，料市區介乎24至26度。周四（14日）是重陽節假期，天文台料當日初時雨勢有時頗大，大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，初時離岸及高地間中達強風程度，假期或在風雨中度過。隨著「圓規」遠離廣東沿岸，天文台料本周後期天氣稍為好轉，最快周六（16日）再現短暫陽光，但連續多日吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風（6級）。

（天文台網站截圖）

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