天文台科普︱獅子山風球創最遠8號紀錄　東北季候風是如何助攻？

你曾聽過「熱帶氣旋與東北季候風的共同影響」這個詞組嗎？它間中會在天文台發出的天氣報告或熱帶氣旋警告中使用，本文嘗試解釋這個詞組以加強市民對它的理解。

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）



熱帶氣旋可帶來強風；同樣東北季候風亦會帶來強風。一個地方受熱帶氣旋與東北季候風的共同影響是指該地方同一時間受兩者影響，其中一個效應是較強的風力。

本文採用等壓線來解釋熱帶氣旋與東北季候風的共同影響，這裡重溫我們能從天氣圖的等壓線估算風速：在相同情況下，相鄰等壓線愈緊密（愈疏），風力也愈強（愈弱）。從技術上來說，兩條等壓線的距離顯示出該地區的氣壓梯度，相鄰等壓線愈緊密（愈疏），則氣壓梯度愈高（愈低），風力愈強（愈弱）。

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當一個熱帶氣旋影響一個地方時，天氣圖上該地方附近的等壓線緊密（圖一），顯示氣壓梯度較高。同樣，受東北季候風影響的地方氣壓梯度亦較高（圖二），當該地方受熱帶氣旋與東北季候風的共同影響時，其附近地區的等壓線非常緊密，可知其氣壓梯度很高（圖三）。

2009年10月11日是一個很好的例子（圖四）。當時香港受熱帶風暴芭瑪與東北季候風的共同影響，香港從10月11至14日風勢都頗大，而強烈季候風信號更從10月11日2時50分生效至10月12 日16時10分, 前後歷時共37小時20分鐘。

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原文：熱帶氣旋與東北季候風的共同影響作者：香港天文台陳積祥