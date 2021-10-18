冷鋒殺到加驟雨　天文台再「降溫」預料周末最低18度

近日漸有秋意，今日（18日）最低氣溫為攝氏21度。天文台表示，一道冷鋒會在周四橫過華南沿岸，將有驟雨，氣溫顯著下降，天文台亦調低周末預測氣溫，料周五（寒露）及周六的最低氣溫只有攝氏18度，市民出外謹記添衣。至於周日(24日)舉行的馬拉松賽事，預料當日氣溫介乎19至24度，大致多雲，跑手需留意當日天氣做足準備。



灣仔駱克道熟食中心內，有市民一同吃羊腩煲。（廖雁雄攝）

天文台數據顯示，今日多區氣溫顯著清涼，不少地方最低氣溫都跌穿20度，其中大埔觀察站錄得18.1度。天文台指，東北季候風正影響廣東，本港下午短暫時間有陽光及乾燥，今晚大致多雲，吹和緩至清勁北至東北風。

周日渣馬料有陽光

根據九天天氣預報，天文台再調低本周五及周六的氣溫預測，分別介乎攝氏18度至21度及攝氏18度至22度，最低氣溫較昨日預測的攝氏19度再調低一度。分區氣溫預測顯示，於周五部份新界地區最低氣溫只有攝氏17度，於周六大埔、上水等地最低氣溫為攝氏17度，打鼓嶺最低氣溫更只有攝氏16度。天文台預測於周四起亦會有驟雨，料需要至周日才有陽光。

而於周日（24日）將舉辦渣打馬拉松賽事，天文台亦下調當日氣溫，屆時溫度將介乎攝氏19度至24度。當日大致多雲，日間部分時間天色明朗。早上稍涼。

天文台表示，乾燥的東北季候風會在明日為華南帶來大致晴朗及稍涼的天氣。受偏東氣流影響，本周中期廣東沿岸雲量較多。天文台預料一道冷鋒會在周四橫過華南沿岸，該區有驟雨，氣溫顯著下降。受東北季候風影響，隨後兩三日天氣較涼。

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