冷鋒殺到｜天文台料將顯著降溫　多區入夜跌穿2字頭一區明早15度

秋意漸濃，天文台表示，位於華南的一道冷鋒正逐漸向南移動，並會在今日下午橫過廣東沿岸，區內氣溫顯著下降及有驟雨。本港今天短暫時間有陽光，下午北風增強。根據天文台的自動分區天氣預測，本港大部份地區入夜後，氣溫將降至20度以下。至於市區今晚將降至約20度，比較今日錄得最高氣溫28.2度，日夜溫差達8度。

天文台又預測，本港未來兩、三日天氣較涼及有幾陣雨，早上氣溫均低於攝氏20度，其中打鼓嶺明早將降至15度。



（天文台網頁截圖）

今天早上11時，天文台錄得攝氏27.6度，不過，位於華南的一道冷鋒正逐漸向南移動，並會在今日下午橫過廣東沿岸，該區氣溫顯著下降及有驟雨。天文台表示，受其相關的東北季候風影響，未來兩三日天氣較涼及有幾陣雨，早上氣溫在攝氏20度以下。天文台預料一股乾燥的大陸氣流會在下週初為華南帶來較為明朗的天氣。

根據天文台自動分區天氣預報，本港入夜後將顯著轉涼，預料到晚上9時起，大部份地區將降溫至20度以下。到明早（22日）7時，本港不同地區氣溫將降至16度至18度，至於打鼓嶺更將低至15度。

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打鼓嶺1小時內已降溫6度

天文台分區氣象站資料亦顯示，打鼓嶺氣溫已驟降，由早上10時半約28.5度，1小時內降溫逾6度，在11時半錄得約22度。

清涼天氣將維持兩、三日

清涼天氣將維持兩、三日。根據天文台的九天天氣預報，本港明天最高氣溫只有20度，而最低氣溫則為18度，天氣較涼，密雲，有幾陣雨，濕度介乎80至95%，吹北風4至5級，離岸間中6級。至於周六（23日）為二十四節氣的「霜降」，當日天氣介乎18度至22度，早上較涼多雲，下午部份時間天色明朗。

天文又預測，周日渣打馬拉松賽事當日，氣溫將略為回升，介乎20至25度，不過當日大致多雲，要到下午部份時間才有陽光。

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