冷鋒周四殺到入夜急降7度　周末濕凍　天文台料渣馬當日低見19度

秋意漸濃，一道冷鋒會在華中形成並逐漸向南移動，天文台預料會在周四（21日）橫過華南沿岸，當日本港市區最高氣溫達攝氏27度，但入夜後氣溫顯著下降至20度，即一日間溫差達7度；翌日（22日）更低見18度，部分新界地區或再降至17度，並伴隨幾陣雨，離岸間中吹強風，濕凍的感覺更見明顯。

下周日（24日）將復辦渣打馬拉松，天文台預料當日早上稍涼，市區低見19度，下午部分時間天色明朗。



▼2019年渣打馬拉松▼



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東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，今早大致天晴及乾燥，部分地區低見20度以下。天文台預測，一股偏東氣流會在明日（20日）影響廣東沿岸，料早晚有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光，氣溫介乎24至29度。

一道冷鋒會在華中形成並逐漸向南移動，天文台預測會在周四橫過華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有驟雨，料當日大致多雲，有幾陣驟雨，日間氣溫仍高見27度，但受冷鋒影響，稍後氣溫顯著下降，市區進一步降至20度，即一日溫差達7度。

周五市區僅18度

受冷鋒相關的東北季候風影響，隨後兩三日天氣較涼及有幾陣雨，天文台料周五天氣較涼，且密雲及有幾陣雨，離岸間中吹強風，市區氣溫再進一步降至18度，部分新界地區或再降至17度，屆時濕凍的感覺更見明顯，清涼天氣料在周末持續。

▼10月16日，紅旗懸掛下大浪灣沖浪人流不絕▼



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渣馬日早上稍涼

今年渣打馬拉松復辦，並將於周日舉行，天文台預測大致多雲，早上稍涼，市區最低氣溫只有19度，下午部分時間天色明朗，選手們清晨出門時記得留意天氣狀況，注意保暖了！

天文台料下周初部分時間有陽光，氣溫稍稍回升，至周四（28日）市區高見28度，天氣亦漸漸變得乾燥，所以保暖也要記得保濕了！