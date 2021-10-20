明午冷鋒到天文台料日夜溫差達8度　周六18度挑戰回歸後最涼霜降

一道冷鋒正逐漸向南移動，天文台預測將在明日（21日）下午將橫過廣東沿岸，令本港顯著感受涼意，料市區日夜溫差達8度，將降至最低20度。到周六「霜降」，本港市區最低氣溫將進一步降至18度，並有幾陣驟雨，離岸間中吹強風，濕凍下涼意更甚。若當日天氣如天文台預測，則有望成為1994年後最涼的「霜降」。

闊別兩年多的渣打馬拉松首次在秋天舉行，天文台料下周日（24日）賽事當日，早上較涼及有一兩陣雨，市區最低氣溫19度，下午才漸轉天色明朗，氣溫稍稍回升至24度。



秋意漸濃，灣仔駱克道熟食中心有市民一同吃羊腩煲。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

本港今早陽光普照，元朗公園升溫至31.3度。不過和暖天氣或即將暫別，皆因天文台預測，位於華中的一道冷鋒正逐漸向南移動，並會在明日下午橫過廣東沿岸，該區氣溫顯著下降及有驟雨，料明日短暫時間有陽光及有幾陣驟雨，市區最高氣溫達28度，但是稍後氣溫顯著下降，雲量增多，氣溫將急降至20度。由於日夜溫差較大，市民外出時最好帶備外套了！

「霜降」最低氣溫只有18度

受冷鋒相關的東北季候風影響，隨後兩、三日天氣較涼及有幾陣雨，天文台預測天氣較涼，密雲及有幾陣雨，市區最低氣溫再降至18度，打鼓嶺或再降至15度。而周六是二十四節氣中的「霜降」，是秋天最後的一個節氣，由於愈來愈接近冬天，天氣漸見涼爽，天文台料當日最低氣溫同樣只有18度。

翻查資料，最冷的「霜降」記錄是1981年的14.9度，若今次預測成真，將成為1994年（當日市區最低氣溫17.2度）後，最冷的「霜降」，也是有記錄以來第四冷的一年。

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渣馬日早上較涼及有雨

下周日將舉行渣打馬拉松，天文台預測當日早上較涼及有一兩陣雨，下午部份時間天色明朗，市區氣溫介乎19至24度。

天文台又預料，一股乾燥的大陸氣流會在下周初為華南帶來較為明朗的天氣，下周多日有陽光，近周末更大致天晴及乾燥，下周五（29日）市區最低氣溫只有20度，最低相對濕度亦降至50%。

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