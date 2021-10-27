天文台料萬聖節早上迎雨天僅22度 11月初未有寒意多日高見27度

進入10月尾聲，天氣維持溫暖。元朗公園及流浮山今午升溫至28度，天文台預測東北季候風影響持續，料周日（31日）萬聖節早上有一兩陣雨，天氣變得稍涼，市區最低氣溫降至22度，打鼓嶺或低至19度，下午部分時間天色明朗，相信無阻一班嘩鬼出動！

此外，強烈熱帶風暴瑪瑙會在今、明兩日，大致移向日本以南海域，並逐漸增強，最快明日（28日）增強成颱風，料對本港影響不大。



位於越南南部的熱帶氣旋會在今日橫過中南半島，並逐漸消散；而瑪瑙會在今明兩日大致移向日本以南海域，並逐漸增強。（天文台網站截圖）

位於越南南部的熱帶低氣壓，在正午12時集結在胡志明市之東北約290公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過中南半島，並逐漸消散。

「瑪瑙」明增強成颱風 料對本港影響不大

同時，強烈熱帶風暴瑪瑙集結在硫黃島之西南偏南約460公里，預料向東北偏北移動，時速約15公里，大致移向日本以南海域。按目前預測路徑，瑪瑙明日增強成颱風，一日後，周六將進一步增強成強颱風。

11月初多日高見27度

兩個熱帶氣旋料對本港威脅不大，但一股東北季候風會在未來數日繼續影響華南。天文台料明早有一、兩陣雨，下午部份時間有陽光，周五更暫別雨天，迎來晴天，市區最高氣溫達27度，部份新界地區或再升溫至28度，但周六再次變得天陰陰，多雲及有一、兩陣雨，氣溫微跌1度。

周日是萬聖節，天文台預測當日早上有一、兩陣雨，下午部份時間天色明朗，市區氣溫介乎22至25度。

踏入11月，天文台料多日迎來陽光，市區最高氣溫達27度，未見明顯降溫，暫時或仍未需要出動棉衣禦寒。

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