獅子山風球｜天文台長認發放訊息不理想　為女工塌棚意外身故難過

熱帶風暴「獅子山」上周五（8日）襲港，多區狂風暴雨，天文於當日清晨發出3號強風信號，早上11時許發出黃雨警告，後來才發黑色暴雨警告。黃雨期間，跑馬地有女工人因棚架塌下致死，天文台台長鄭楚明今日（11日）回應事件指：「我同大家感覺一樣，聽到市民因為惡劣天氣之下身故，好難過。」

對於市民批評天文台太遲發黑雨，鄭楚明解釋由於當時「黑雨嚟得急」，天文台無法預早通報未來數小時會改發黑雨：「暴雨警告如果要早啲，宜家嘅技術真係做唔到，呢個唔係我哋唔想做，預報不能早成幾個鐘同大家講係事實。」



暴雨警告如果要早啲預報，依家技術真係做唔到，唔係我哋唔想做，當日預報不能早成幾個鐘同大家講係事實。 天文台長鄭楚明

▼10月8日熱帶風暴獅子山襲港．3號風球下市況▼



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事件調查中 鄭楚明未有致歉：我同大家感覺一樣好難過

上周五10 時許，跑馬地樂活道住宅樓宇有大幅外牆棚架倒塌，導致車輛及工人被困，意外中導致一名女工被救出後證實不治，不少市民批評天文台「害死人」。天文台台長鄭楚明今日（11日）回應事件指：「我同大家感覺一樣，聽到市民因為惡劣天氣之下身故，我都係感到好難過。」

至於被問到會否就事件致歉或當中是否牽涉失誤，鄭承認訊息傳送上有不足之處，並不理想，會就預測方面及訊息發布檢討，希望給予公眾更清晰的資訊，但他指因事件仍在進行調查，未知狀況，暫時只會針對天文台當日發出暴雨及熱帶氣旋警告情況作解釋，又形容獅子山狀況特別，路徑飄忽，加上有東北季候風共同效應，即使獅子山距香港很遠，亦帶來強勁風力及雨量。

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鄭楚明首次回應棚架事件指：「我同大家感覺一樣，聽到市民因為惡劣天氣之下身故，我都係感到好難過。」（張浩維攝）

基於科學數據發出暴雨警告 技術上難預早數小時預報黑雨

對於市民批評天文台太遲發出紅雨及黑雨警告，他就直言：「暴雨警告如果要早啲，依家嘅技術真係做唔到，呢個唔係我哋唔想做，當日預報不能早成幾個鐘同大家講係事實。」他又解釋由於當時黑雨「嚟得急」，天文台無法預早通報未來數小時會改發黑雨。

他強調，天文台是基於科學數據發出暴雨警告，若廣泛地區會有大雨，天文台有預報時都會盡量提及。

早兩日已經向公眾講咗因為獅子山同東北季候風共同影響，可能會大風大雨，希望比大家從呢個角度知道有惡劣天氣，但會唔會去到極端例如黑雨呢，依家真係好難（預測）。 天文台長鄭楚明

針對「圓規」風暴，鄭楚明指未來會增加人手應對急速變化，「多啲人手睇到情況」。（張浩維攝）

增加人手應對氣候急促變化

鄭又指未來會增加人手應對急促變化，期望「多啲人手睇到情況」，他續言：「汲取上次經驗，好似今日早少少同大家講未來天氣變化，（讓大家）做好啲準備；未來亦會繼續檢討改進，例如就預測、信息發佈清晰度作檢討。」

▼10月11日天文台記者會▼



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▼10月11日熱帶氣旋圓規襲港前夕 天色良好▼

