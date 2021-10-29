天文台料冷鋒漸形成向南移　踏入11月仍未凍　立冬氣溫最高達28度

即將踏入11月，本港天氣仍然溫暖。天文台預測，東北季候風會在未來一兩天繼續影響華南，另外預料一道冷鋒會在下周後期在華中形成，並逐漸向南移動，於下周周末期間橫過華南。

不過本港市民似乎仍未需出動禦寒厚衣，天文台9天天氣預報，預測本港到11月首星期，最低氣溫都不會低於22度，而「立冬」當天（11月7日）氣溫最高更達28度。



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天文台預測，東北季候風會在未來一、兩天繼續影響華南。同時，一道雲雨帶會覆蓋廣東沿岸。一股達強風程度的偏東氣流，會在下周初影響華南沿岸地區。另外，天文台預料一道冷鋒會在下周後期在華中形成，並逐漸向南移動，於下周周末期間橫過華南。

天文台料本港未來九天去到11月第一個星期，氣溫都不會低過22度。（天文台網頁截圖）

本港天氣仍然溫暖，料本港未來九天去到11月第一個星期，氣溫都不會低過22度。其中周日萬聖節（10月31日）氣溫介乎22至25度，將大致多雲，初時有一兩陣雨。

至於「立冬」，即為廿四節氣中冬季的第一個節氣，天文台預測當天（11月7日）氣溫介乎22度至28度，料吹微風2級，後轉東北風4級，部分時間有陽光，有幾陣雨。

翻查天文台資料，去年「立冬」最高氣溫達30.2度，刷新天文台自1884年有記錄以來，立冬的最高溫紀錄。

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