雙颱風｜瑪瑙周五或升級強颱風移向日本　天文台料明升溫多區28度

雖已踏入10月底，不過本港近日天氣再變得炎熱。天文台指，影響廣東的東北季候風稍為緩和，一股東北季候風補充會在未來兩三日影響華南。不過今（26日）、明（27日）兩日同樣有陽光及天氣炎熱，天文台料今日市區最高氣溫達攝氏28度，而明日打鼓嶺、上水等亦高見28度。

另外，天文台料位於南海南部的熱帶低氣壓會在今明兩日移向越南南部。熱帶風暴「瑪瑙」會在未來一兩日大致移向日本以南海域，並逐漸增強，周五（29日）更或升至強颱風。



▼10.24 渣馬賽事日陽光普照▼



+ 1

天文台指在今日正午12時，位於南海南部的熱帶低氣壓集結在胡志明市以東約500公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向越南南部。同時，熱帶風暴「瑪瑙」集結在硫黃島之西南偏南約670公里，預料向北移動，時速約10公里，大致移向日本以南海域。

料兩個熱帶氣旋不會闖入港800公里範圍

根據天文台熱帶氣旋路徑資訊預測，熱帶低氣壓未見增強，中心附近最高持續風速為每小時45公里，料明日於越東登陸。而「瑪瑙」現時中心附近最高持續風速為每小時85公里，料繼續增強，周六（30日）變為溫帶氣旋。兩個熱帶氣旋同樣不會進入本港800公里範圍。

內地中央氣象台則預計，熱帶低氣壓將以每小時15公里左右的速度向西偏北方向移動，強度變化不大或略有增強，並將於明日凌晨到上午在越南東南部一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。而「瑪瑙」將以每小時10公里左右的速度向北偏東方向移動，強度逐漸增強，最強可達颱風級或強颱風級。瑪瑙未來將趨向日本東南部海面，並逐漸變性為溫帶氣旋，對內地無影響。

▼10月16日，紅旗懸掛下大浪灣沖浪人流不絕▼



+ 13

在本港方面，天文台指影響廣東的東北季候風稍為緩和。預料今日下午部分時間有陽光，今晚大致多雲，有一兩陣雨。吹輕微至和緩東北風。展望未來一兩日部分時間有陽光，早上亦有一兩陣雨。天文台料明起連續三日亦部分時間有陽光，氣溫同樣介乎23至27度。新界多區更高見28度，達炎熱程度。

11月仍高達27度

周日（31日）是萬聖節，天文台料當日短暫時間有陽光，早上有一兩陣雨；氣溫則介乎22至26度，市民可在溫暖天氣下外出慶祝。天文台預測踏入11月本港氣溫無顯示下降，下周三（11月3日）、四（11月4日）或仍達27度。