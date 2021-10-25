雙颱風｜兩熱帶氣旋齊升呢　天文台料一向左一向右　11月再升溫

秋意漸濃，惟仍可抓住風季的尾巴。天文台預測，位於南海南部的熱帶低氣壓會在未來一兩日移向越南南部，而熱帶風暴「瑪瑙」則會在未來兩三日大致移向日本以南海域，並逐漸增強，周四（28日）升為強颱風。不過，天文台預測兩個熱帶氣旋不會進入本港800公里範圍，對本港威脅同樣不大。

此外，正影響廣東的東北季候風會在明日（26日）稍為緩和，天文台科一股季候風補充會在本周中後期影響華南。下周日（31日）萬聖節市區氣溫料介乎攝氏22至26度，過後氣溫則再回升，下周二及三（11月2日及3日）料達27度，夏季衣物或先不要收起。



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熱帶風暴「瑪瑙」大致移向日本以南海域

天文台指今日（25日）正午12時，位於南海南部的熱帶低氣壓集結在胡志明市以東約730公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向越南南部。 同時，熱帶風暴「瑪瑙」集結在硫黃島之西南偏南約880公里，預料向西北移動，時速約15公里，大致移向日本以南海域。

中央氣象台料熱帶低氣壓明日升級成颱風

內地中央氣象台則料預計，熱帶低氣壓將以每小時10公里左右的速度向西偏北方向移動，強度緩慢增強，有可能於明日（26日）發展為颱風，並將於周三（27日）凌晨到上午在越南東南部一帶沿海登陸。

天文台預測，位於南海南部的熱帶低氣壓會在未來一兩日移向越南南部；熱帶風暴「瑪瑙」會在未來兩三日大致移向日本以南海域，並逐漸增強。（天文台網頁截圖）

大埔元朗今早低見17度

本港方面，天文台表示東北季候風正影響廣東，料今日下午大致天晴及乾燥，今晚部分時間多雲；吹和緩北至東北風。而今早多區氣溫亦低見「1字頭」，天文台錄得19.7度，大埔及元朗等得約17度，而打鼓嶺更低見15.6度。展望明日大致多雲，日間短暫時間有陽光；隨後兩三日部分時間有陽光。

萬聖節早上有一兩陣雨

天文台料周三起早晚有一兩陣雨，日間部分時間有陽光；至周四（28日）氣溫亦同樣介乎23至27度，周三打鼓嶺、上水更料達28度，日夜溫差較大，市民緊記帶備外套。至於周日萬聖節，天文台料將短暫時間有陽光，早上有一兩陣雨；而踏入11月則料連續多日部分時間有陽光，氣溫最高或達27度。

天文台又料影響廣東的東北季候風會在明日（26日）稍為緩和，而一股季候風補充會在本周中後期影響華南。（天文台網頁截圖）

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