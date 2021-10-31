天文台料冷鋒抵港急轉涼　預測立冬後低見18度　翌日稍見陽光

即將迎來11月，冷鋒與此同時「抵港」。天文台今(31日)表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸，並在本週中期逐漸緩和，該區會有幾陣驟雨。預料週末期間位於華中的一道冷鋒會向南移動，並於星期日橫過華南沿岸地區，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨，

下周日(7日)「立冬」後一夜「急凍」，翌日即下周一(8日)跌穿20度大關，天文台指當日早晚較涼，最低氣溫為18度；周二則稍見陽光，氣溫介乎19至23度，相信市民今日歡度萬聖節後，要預備換季衣物。



▼10.23 東北季候風影響，「霜降」天氣清涼▼



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今日(31日)是萬聖節，不少市民會悉心打扮外出，天文台指，一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，下午部分時間有陽光及乾燥。吹和緩偏東風，離岸風勢清勁。展望未來一兩日部分時間有陽光，風勢較大。本週中期有幾陣驟雨。

下周日（7日）為廿四節氣中的「立冬」，代表冬季開始，天文台料下周日大致多雲，有幾陣雨，氣溫顯著下降。天文台今日進一步調低溫度預測，料當日氣溫介乎20至26度，較早前估算調低1度；另與前一日的最高氣溫相比，溫差最大可達9度。「立冬」翌日則迎來早晚較涼天氣，大致多雲及乾燥，氣溫下跌至18至22度，下周二隨著陽光乍現， 氣溫稍升至19至23度 。

▼10.24 渣馬賽事日陽光普照▼



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