天文台：拉尼娜開始發展　料今個冬天東北季候風較強　氣溫或偏低

天文台預測，「拉尼娜」將開始發展，今年冬天氣溫有機會比常年偏低，羽絨、大衣或要出動。天文台解釋，在過去個多月，赤道太平洋中部及東部水溫逐漸下降。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料在未來數月該區水溫會繼續下降，顯示拉尼娜將開始發展。

一般來說，拉尼娜發生在秋季（9月至 11月）和冬季（12月至2月）時會使華南的東北季候風較強，引致本港的氣溫較沒有「厄爾尼諾」或拉尼娜發生的狀態低。



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根據天文台網頁解釋，在拉尼娜的情況下，赤道太平洋的信風較正常強，海洋表面的暖水被進一步推向西面，赤道太平洋中部及東部表面海水變得異常寒冷，對流活動的位置及沃克環流亦隨之改變。

天文台指，拉尼娜是西班牙語「小女孩」的譯音，它出現的頻率較厄爾尼諾為疏，但維持時間通常較長。由1970年以來，拉尼娜影響下香港冬季較多出現氣溫偏低及雨量偏少的情況。

內地國家氣候中心日前亦公布，今年7月以來，赤道中東太平洋海溫持續下降，預計10月進入拉尼娜狀態，並於冬季形成一次強度弱至中等的拉尼娜事件。由於2020至2021年秋冬季亦曾出現拉尼娜，故2021年將是「雙拉尼娜年」。

國家氣候中心解釋，在多數拉尼娜達到盛期的冬季，冷空氣活動比常年更加頻繁，且強度偏強，南方地區的水汽條件較常年同期會明顯偏差，不利於形成降水。

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