天文台料冷鋒下周末殺到　下周日一夜急跌8度　11.8一區僅17度

步入10月底，本港仍未見寒意。天文台預測，東北季候風會在明日（31日）萬聖節繼續影響華南，而一道雲帶會覆蓋廣東沿岸，本港初時有一兩陣雨。一股達強風程度的偏東氣流會在下周初影響華南沿岸地區，並在下周中期逐漸緩和，下周六（6日）市區氣溫更高見29度。

天文台又預料一道冷鋒會在下周周末期間橫過華南，氣溫顯著下降；11月8日周一早晚較涼，市區跌穿「2字頭」，最低僅攝氏19度，打鼓嶺更得17度。



▼10.23 東北季候風影響，「霜降」天氣清涼▼



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天文台表示，一道雲雨帶正覆蓋廣東；同時，東北季候風影響沿岸地區。今日（30日）正午時分，本港大部分地區氣溫較昨日低兩三度，市民外出緊記帶備外套。天文台料今日多雲，有一兩陣雨，吹和緩東北風。

明日（31日）萬聖節不少市民或會出外「扮鬼扮馬」慶祝，天文台料明日初時有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗；氣溫則介乎22至26度。另外，踏入11月本港亦連續多日有陽光，不過未見寒意，下周六（6日）市區最高氣溫高見29度，打鼓嶺及上水更達30度。

下周日（7日）為廿四節氣中的「立冬」，代表冬季開始，不過天文台料下周日大致多雲，有幾陣雨，天氣顯著轉涼。氣溫介乎21至27度，與前一日的最高氣溫相比，溫差最大達8度。

料11月8日周一大致多雲，有一兩陣雨，早晚較涼。氣溫則再下跌至介乎19至22度，新界多區包括屯門、沙田、上水只得18度，打鼓嶺更低見17度。

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