周日冷鋒到日夜溫差7度　季候風夾擊下周清涼　打鼓嶺或跌至14度

和暖天氣持續，天文台預測周六（6日）市區最高氣溫達攝氏29度，但翌日「立冬」一道冷鋒將橫過華南沿岸，本港屆時一日內由最高28度急降7度，下跌至21度。

受隨後的強烈東北季候風影響，本港下周將迎來清涼天氣，料下周二及三（9及10日）市區將低見16度，打鼓嶺或再跌至14度，最低相對濕度亦只有35%，初現冬天的氣息。



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本港今日繼續迎來晴天，在正午前元朗公園及赤鱲角已升溫至29度。隨影響廣東沿岸的偏東氣流逐漸緩和，天文台預測未來兩、三日早晚有一、兩陣雨，但天氣仍相當溫暖，部份時間亦有陽光，料周六市區最高氣溫達29度。天文台自動分區天氣預報顯示，打鼓嶺及上水周六升至30度。

下周急轉涼氣溫跌穿「2字頭」 市區最低16度

今個周末暖笠笠，下周初即迎冷鋒，氣溫上落有如過山車。周日（7日）是二十四節氣中的「立冬」，象徵冬天的開始。當日日間仍短暫時間有陽光，市區最高氣溫達28度，但一道冷鋒在稍後橫過華南沿岸，氣溫顯著下降及有幾陣雨，料氣溫降至21度，日夜溫差較大。

受隨後的強烈東北季候風影響，下周初至中期風勢頗大，離岸及高地間中吹強風，早晚清涼。天文台料下周一市區降溫至17度，其後兩日進一步降至16度，部份時間天色明朗及乾燥。參考自動分區天氣預報，打鼓嶺周二及周三早上時分將降至14度。天文台亦預料，下周天氣持續清涼，大致天晴及乾燥，市民要準備外套保暖了！

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