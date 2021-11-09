天文台今早錄16.9度入秋最低　未來數天續涼　上水大埔明早料15度

秋意漸濃，受一股乾燥的東北季候風影響，今早天文台錄得最低氣溫16.9度，是入秋以來的最低紀錄，大帽山再降至9.4度，成全港最冷地區。

天文台預測，未來數天仍然大致天晴，早上天氣稍涼，市區低見18度，上水、大埔及流浮山，明早料低至15度，打鼓嶺更只得14度。天文台又預料，隨東北季候風在下周初緩和，市區回升至26度。



▼11.8 冷鋒過境氣溫創入秋新低▼



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今早天氣清涼，大帽山跌至9.4度，大老山及昂坪亦只有約10度，日間大致天晴及非常乾燥，在正午時分前，多區回升至約20度，其中荃灣城門谷由最低溫14.9度升溫至23.4度。

受乾燥東北季候風影響，華南未來數天普遍晴朗，早上清涼，日夜溫差較大。天文台預測，明早仍然清涼，市區最低氣溫只有17度，打鼓嶺或再降至14度，日間大致天晴及非常乾燥，氣溫回升至23度，而最低相對濕度亦降至35%，料至周末氣溫徘徊在18至24度。

上周初氣溫回升 下周一及周二最高氣溫達26度

天文台預料，東北季候風會在下周初緩和，華南氣溫稍為回升，下周初部分時間有陽光，天氣逐步回暖，下周一及周二（15及16日）市區最高氣溫回升至26度，參考天文台自動分區天氣預報，上水或再升溫至29度，重返暖笠笠的天氣。

▼10.23 東北季候風影響，「霜降」天氣清涼▼

