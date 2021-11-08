MIRROR鏡粉親述冷鋒下昂坪通宵等偶像：一晚經歷四季　穿五件仍冷

撰文：孔繁栩
出版：更新：

一道冷鋒越過香港，今早（8日）氣溫急跌，昂坪今早低至攝氏11.1度，但山上昂坪市集氣氛卻「熱情如火」。人氣男團MIRROR今午在昂坪市集出席商台活動，一批「鏡粉」昨午（7日）1時已經到場，留守超過24小時。

有「鏡粉」形容一日內經歷「春夏秋冬」，昨入夜有雨，今凌晨出霧，清晨嚴寒，中午炎熱，穿了五件上衣及兩條褲仍然感到寒冷，可算是最辛苦難忘的一次追星，不少人冒雨蹲在市集「無覺好瞓」，靠暖包熱水及對偶像的期待捱過深宵，但坦言一直都相當值得。

大批「神徒」無懼嚴寒，一早到昂坪市場，守候Mirror成員Anson Lo盧瀚霆。（張浩維攝）

延伸閱讀：

天文台今錄18.1度入秋最低　周二再降溫兩區或得13度　料下周回暖

冷鋒橫過天文台錄得一夜跌11度　昂坪11.1度百名Mirror鏡粉等通宵

昂坪今晨只有11.1度，逾300名「鏡粉」在寒風下守候MIRROR。約20名「鏡粉」昨午1時已經在昂坪市集守候，留守超過24小時，有陳瑞輝（Frankie）的粉絲指，早已預料天氣轉冷，但比想像中嚴寒，「估唔到凌晨橫風橫雨，24小時經歷晒春夏秋冬，又雨、又霧、又凍之後又熱。」

+9

Ian歌迷憑歌說感受：好似新歌咁「不知怎形容」

陳卓賢Ian的歌迷昨晚7時到場，她們指過往多次追星活動中，今次可算是最辛苦及難忘，「好似Ian首新歌（《搞不懂》歌詞）『不知怎形容～Hooo』。」她們指昨晚忽然煙霧彌漫，能見度極低，狂風亂吹，連鐵馬都被吹跌，一班粉絲要躲到有瓦遮頭處避雨，「但我哋都着晒Ian自家品牌嘅衫，所以唔怕凍。」

盧瀚霆Anson Lo的一班「神徒」都穿上清一色粉紅色上衣，她們稱為見「教主」不怕寒冷，「我哋熱情如火，唔怕凍，見到『教主』就暖晒」，希望Anson Lo切勿擔心她們，「我哋會好好保護自己，唔會凍親」。

「姜糖」指姜濤ig慰問好sweet

一眾姜濤粉絲「姜糖」都大呼十分寒冷，不少人都沒甚麼禦寒準備，全晚蹲在市集，坦言「無覺好瞓」，但下午見到姜濤在ig慰問她們，頓感溫暖，「真係好sweet呀！」「姜糖」又特意提到日前流傳短片，姜濤打籃球時與波友因「搶波」發生碰撞，她們大讚姜濤有「球品」，相當克制，「佢已經好禮讓，只係走咗去，其他人可能開咗拖啦」。

穿五件上衣兩條褲仍感到寒冷

另有王智德Alton的女粉絲表示，穿了五件上衣及兩條褲，但仍然感到寒冷，幸昂坪360有提供熱水、餅乾及暖包捱過通宵，坦言能夠見到偶像，一切都值得。

+1
除夕跨年倒數演唱會有MIRROR　一文看清實名制報名下DQ位MIRROR參演旅發局除夕跨年倒數演唱會　已打疫苗市民可爭3000門票MIRROR成軍3周年見面會　300麥當勞叔叔之家捐款人獲邀出席MIRROR代言鏡粉為個盒買雞　選堂食保無污　學者：疫情造就爆紅
姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
MIRROR
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
王智德 Alton
陳瑞輝 Frankie
邱傲然 Tiger
天氣
香港天文台