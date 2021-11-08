MIRROR鏡粉親述冷鋒下昂坪通宵等偶像：一晚經歷四季　穿五件仍冷

一道冷鋒越過香港，今早（8日）氣溫急跌，昂坪今早低至攝氏11.1度，但山上昂坪市集氣氛卻「熱情如火」。人氣男團MIRROR今午在昂坪市集出席商台活動，一批「鏡粉」昨午（7日）1時已經到場，留守超過24小時。



有「鏡粉」形容一日內經歷「春夏秋冬」，昨入夜有雨，今凌晨出霧，清晨嚴寒，中午炎熱，穿了五件上衣及兩條褲仍然感到寒冷，可算是最辛苦難忘的一次追星，不少人冒雨蹲在市集「無覺好瞓」，靠暖包熱水及對偶像的期待捱過深宵，但坦言一直都相當值得。



大批「神徒」無懼嚴寒，一早到昂坪市場，守候Mirror成員Anson Lo盧瀚霆。（張浩維攝）

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昂坪今晨只有11.1度，逾300名「鏡粉」在寒風下守候MIRROR。約20名「鏡粉」昨午1時已經在昂坪市集守候，留守超過24小時，有陳瑞輝（Frankie）的粉絲指，早已預料天氣轉冷，但比想像中嚴寒，「估唔到凌晨橫風橫雨，24小時經歷晒春夏秋冬，又雨、又霧、又凍之後又熱。」

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Ian歌迷憑歌說感受：好似新歌咁「不知怎形容」

陳卓賢Ian的歌迷昨晚7時到場，她們指過往多次追星活動中，今次可算是最辛苦及難忘，「好似Ian首新歌（《搞不懂》歌詞）『不知怎形容～Hooo』。」她們指昨晚忽然煙霧彌漫，能見度極低，狂風亂吹，連鐵馬都被吹跌，一班粉絲要躲到有瓦遮頭處避雨，「但我哋都着晒Ian自家品牌嘅衫，所以唔怕凍。」

盧瀚霆Anson Lo的一班「神徒」都穿上清一色粉紅色上衣，她們稱為見「教主」不怕寒冷，「我哋熱情如火，唔怕凍，見到『教主』就暖晒」，希望Anson Lo切勿擔心她們，「我哋會好好保護自己，唔會凍親」。

「姜糖」指姜濤ig慰問好sweet

一眾姜濤粉絲「姜糖」都大呼十分寒冷，不少人都沒甚麼禦寒準備，全晚蹲在市集，坦言「無覺好瞓」，但下午見到姜濤在ig慰問她們，頓感溫暖，「真係好sweet呀！」「姜糖」又特意提到日前流傳短片，姜濤打籃球時與波友因「搶波」發生碰撞，她們大讚姜濤有「球品」，相當克制，「佢已經好禮讓，只係走咗去，其他人可能開咗拖啦」。

穿五件上衣兩條褲仍感到寒冷

另有王智德Alton的女粉絲表示，穿了五件上衣及兩條褲，但仍然感到寒冷，幸昂坪360有提供熱水、餅乾及暖包捱過通宵，坦言能夠見到偶像，一切都值得。