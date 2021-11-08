冷鋒橫過入秋最涼　家長急添保暖衣　服裝檔未受惠又關通關事

隨著昨日（7日）「立冬」意味冬季臨，一道冷鋒即橫過廣東沿岸地區，今日（8日）天氣顯著轉涼，創入秋以來的最低紀錄。雖然下午未見撲衫潮，但有家長形容近期天氣忽冷忽熱，故特意趁天氣轉涼，為小朋友預先購入保暖衣物，迎接冬天來臨：「一時好熱著短袖，宜家又凍。」有檔主表示，生意額未見有增長，估計因為受疫情影響，不少人無法到內地過年，減少其購買意欲。



家長為小朋友買定保暖衣 嘆忽冷忽熱：一時熱到著短袖，宜家又凍

位於荃灣的鱟地坊小販市場雖然人流不算多，但亦有家長特意趁天氣轉涼，為小朋友預先購入保暖衣物。居附近的蘇女士表示，留意到近日天氣轉涼，故特意為5歲的兒子購入保暖內衣：「一件35蚊，好平。」

她又續指，近期天氣忽冷忽熱：「一時好熱著短袖，宜家又凍。」但笑言不擔心小朋友會因此冷親：「有天氣報告，隨時知道（轉涼）。」天文台預測明日市區氣溫再跌至最低16度，打鼓嶺及石崗更或得13度，蘇女士指，明日溫度更低，會提醒小朋友加著外套。

服裝攤檔生意不增反趺 檔主：啲人返唔到內地過年

雖然天氣稍為轉涼，但亦有檔主表示生意額未見有增長。李女士指，原預料天氣轉涼會對生意有幫助，不料人流未見增長，屬預期之外：「都係咁，冇咩生意喎。」她續言，生意差可能因受疫情影響，故今年減少入貨：「啲人返唔到大陸，以往會買衫去大陸過年或者送比親友，有啲係上年賣唔晒嘅貨。」

冇咩生意喎，啲人返唔到大陸，以往會買衫去大陸過年或者送比親友，依家有啲係上年賣唔晒嘅貨。 服裝攤檔檔主李女士

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除了小販市場，連鎖店亦有部分市民選購冬季衣物。（曾凱欣攝）

氣溫飄忽 保暖內衣搶手

除了小販市場，連鎖店亦有市民選購冬季衣物。有家長指，近兩日天氣轉涼，故為仔仔買定冬天睡衣及保暖內衣：「天氣飄忽，買定冬天少少嘅衫，長褲、長袖衫出街著。」她續指，今日未有特別設預算，打算「睇啱就買。」

電器鋪將保暖家電放當眼處

除了保暖衣物，暖風機、暖爐等的保暖家電，在冬天亦不可或缺。記者到電器鋪視察，雖然未有客人選購這類型家電，但多間連鎖電器鋪已將其放於當眼處，方便市民選購過冬。